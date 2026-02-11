「李四川第一天就能上手！」　朱立倫掛保證：全力支持新北起飛

▲新北市前市長朱立倫力挺李四川選新北。（圖／朱立倫臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府今（11日）正式與輝達簽約，台北市副市長李四川隨後表示，已跟台北市長蔣萬安表達，將於2月底請辭台北市副市長一職，並感謝民調中新北市民對他的支持，他應該當仁不讓。李的老長官、黨前主席朱立倫晚間透過臉書表示，李四川是自己的好夥伴、好同事，兩人始終以「做事的人」自許，作為投入社會、服務人民的初心，「李四川準備好了，第一天就能上手！」

朱立倫回憶，曾在新北市擔任市長8年，深知這座城市需要的是什麼，他願意負責任地向新北市400萬市民朋友報告，「李四川準備好了！」朱指出，當年他們在新北共同推動許多艱難而關鍵的基礎建設任務，包括三環三線、淡江大橋、國民運動中心，以及公共托育全國第一！太多重要建設，都是與李四川並肩完成。如今他更成功協調輝達，獲得雙北市民肯定，實至名歸。

「新北準備好了，李四川準備好了，我們全力支持新新北起飛！」朱立倫強調，北北基桃Mega City是台灣的火車頭，新北更是全台人口最多的城市，未來台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，3位市長穩健向前，李四川缺一不可！相信在大家共同努力下，我們一定能成為台灣最穩定、最值得信賴的力量。

