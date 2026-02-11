春節將至用電不能出包　台電台南區處啟動專案檢測

▲台電台南區處啟動春節專案檢測，提前強化重要公共設施供電穩定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，為確保民眾返鄉團圓、出遊觀光及醫療照護期間電力穩定無虞，台電台南區處提前啟動春節專案檢測行動，針對交通樞紐與大型醫療院所等重要用戶加強設備巡檢與用電安全宣導，全力守護連假期間公共設施穩定運作。

台電台南區處指出，春節期間適逢返鄉與旅遊高峰，火車站、高鐵站、機場與轉運站等交通設施負載明顯增加，各大醫院急診與住院服務更需24小時運作，對供電穩定度要求極高。電力品質除仰賴整體電力系統穩定外，用戶端自有受電設備的維護狀況同樣關鍵。

為此，台南區處除平時持續協助用戶辦理設備檢查與維護外，今年特別提前部署，針對機場、高鐵、台鐵、客運轉運站、大型醫療院所及百貨商場等重點用戶展開專案檢測，協助檢視設備運轉情形，並加強用電安全宣導，降低春節期間突發停電或設備異常風險。

台南區處表示，處長廖學智率領同仁於本月陸續拜訪成大醫院、台鐵台南站、高鐵台南站、新光三越百貨及南紡購物中心等；電務副處長徐立基亦帶隊走訪奇美醫院、台南航空站及三井outlet等重要用戶。除關心現場供電情形，也與公共場所電氣負責人進行技術交流，提醒落實自有設備定期檢查與維護。

台電強調，已與相關用戶建立密切聯繫機制，必要時提供即時技術支援，期盼透過事前預防與橫向合作，確保春節期間交通順暢、醫療不中斷，讓市民安心過好年。