社會 社會焦點 保障人權

獨／「越獄狂魔」徐開喜出庭作證　通緝犯身分意外曝光再次被捕

▲▼中正一分局警方遭指控對1名男子涉嫌刑求，當事警獲不起訴處分，回應「聽不出是誰的聲音」。（圖／記者邱中岳攝）

▲「越獄狂魔」徐開喜 （左）今到高院出庭作證，通緝身分意外曝光遭逮捕。圖為他先前出獄畫面。 （圖／徐開喜友人林莊評提供）

記者邱中岳／台北報導

台灣史上的「越獄狂魔」徐開喜，今年已經76歲，他坐牢期間長達51年，嘗試越獄10次成功8次，今（11）日他到高等法院作證，因被發現另案遭到通緝，法院立即通知轄區北市中正一分局警員進行捕，製作筆錄後將他解送台中地檢署歸案。

徐開喜曾犯下多起銀樓搶案，入監後先後逃獄8次，甚至成功從號稱「天下第一所」的台北看守所逃脫，轟動一時，因此也有了「越獄狂魔」、「越獄大王」等封號。

▲▼徐開喜帶往介壽所後，經警方人別訊問，解送台中地檢署歸案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲徐開喜帶往介壽所後，經警方人別訊問，解送台中地檢署歸案。（圖／記者黃彥傑攝）

徐開嘉最轟動的，就是1994年8月28日，夥同受刑 人「穿山甲」詹龍欄及蔡正鳳，以安眠藥加入飲料內迷昏3名管理員後 ，穿上管理員制服，以自製木梯攀越台北看守所圍牆逃獄，震驚社會。北所事後在徐開喜的房舍內，竟然搜出行動電話和大量安非他命，甚至把這天訂為「所恥日」。

2006年12月，前後服刑38年的徐開喜終於獲得假釋，但他出獄僅3個月又開始犯案，後來為了見小30歲的女友被逮，直到去年5月才刑滿出獄，不久後又因持毒被捕。

徐開喜近2年變身網紅，開節目大談越獄經驗及人生哲理，沒想到再次成為新聞人物，還是因為犯案遭通緝。

 
02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

