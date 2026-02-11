勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

▲烏日混凝土車輾壓雙載機車造成雙胞胎兄弟1死1傷，2人都就讀勤益科大。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1輛預拌混凝土車下午1點多在烏日區溪南橋下匝道時，輾壓1輛雙載機車，造成23歲蘇姓雙胞胎兄弟1死1傷慘劇，兄弟倆就讀勤益科技大學產學攜手合作計畫專班四年級，今年6月就可投入職場，發揮所學，如今天人永隔，令人遺憾。校方表示，已指派2名導師前往醫院關懷，陪伴家人渡過難關。

今天下午，40歲蔡男開著預拌混凝土車，要從溪南橋外線車道右轉匝道接上環河路，不料在匝道處輾壓過蘇姓兄弟共騎的機車，機車卡在車頭下，2兄弟都被壓在右後輪。

救護人員到場救出傷者，1人意識清楚但嚴重創傷，送往中山附醫救治；但騎車的蘇男頭顱破裂，明顯死亡。

現場目擊者、也是雙胞胎的哥哥嚇得語無倫次，他騎在兩個弟弟後方，當時2輛機車和混凝土車是並行，混凝土車沒有打方向燈即右轉，接著就撞倒了弟弟的機車。

校方表示，2點15分接獲教育部校安中心通報，就讀產攜機四甲、產訓機四甲的蘇姓雙胞胎兄弟，騎乘機車雙載遭砂石車擦撞，1人在中山附醫急救中、1人已往生，導師致電蘇母致哀慰問，家人悲傷得無法言語，將全力進行關懷等相關事宜。