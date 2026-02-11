　
大陸 大陸焦點 特派現場

福建慰問台商　宋濤：兩岸是家裡事，不允許外人橫加干涉

▲▼大陸國台辦主任宋濤出席2025年大陸全國台協會長座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦主任宋濤。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

農曆新年將至，大陸國台辦主任宋濤今（11）日於福州慰問台商台胞時表示，大陸將以更大範圍的開放，為台企扎根發展提供廣闊空間。針對兩岸關係，宋濤嚴詞強調，兩岸之間的事是家裡的事，決不允許外人橫加干涉，並指「家的安寧不容破壞，家產家業不容出賣」。
2月10日至12日，中共中央台辦、大陸國務院台辦主任宋濤在福建福州看望慰問台商台胞，出席台商台胞迎新春座談會和兩岸同胞共賀丙午新春聯誼活動，聽取意見建議，與台商台胞台青代表、台灣工商界人士和金門、馬祖鄉親共迎新春。
據國台辦提供的書面資料，宋濤今日於參加慰問活動時，向廣大台灣同胞致以新春祝福。他表示，2025年大陸經濟社會發展成就顯著，「十四五」圓滿收官，中國式現代化開啟新征程。「十五五」時期，大陸將以更大範圍的開放、更深層次的改革、更加優質的服務，為台企扎根發展提供廣闊空間，為兩岸經濟合作和融合發展注入更大動力。
宋濤提到，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發布兩年多來，政策配套不斷完善、閩台合作走深走實，「兩岸一家親」理念不斷轉化為實實在在民生紅利。
宋濤強調，兩岸之間的事是家裡的事，應該由家裡人商量著辦。「我們決不允許外人橫加干涉。家的安寧不容破壞，家產家業不容出賣。」他說，希望廣大台胞秉持大義、順應潮流、反對「台獨」、推進統一，把穩兩岸關係的正確航向。

02/09 全台詐欺最新數據

相關新聞

蕭旭岑表達台人不願衝突　王滬寧：大陸以和平為目標

蕭旭岑表達台人不願衝突　王滬寧：大陸以和平為目標

國民黨副主席蕭旭岑日前率團訪中參加國共智庫論壇，會見中國全國政協主席王滬寧。蕭旭岑今（11日）於國民黨中常會上報告，自己有當面向王滬寧表達台灣人民不希望衝突，希望和平解決爭議的立場，盼避免戰爭風險，王滬寧也表達，「大陸是以和平為首要目標。

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

談今年對台工作　國台辦：堅定支持台灣「愛國統一力量」

談今年對台工作　國台辦：堅定支持台灣「愛國統一力量」

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

高市早苗大勝　國台辦籲日以實際行動恪守一中原則

高市早苗大勝　國台辦籲日以實際行動恪守一中原則

