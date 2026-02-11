深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

▲北市惡狼深夜尾隨女子返家，竟亮刀抵住頸部伸出狼爪。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導



在台北市從事航勤工作的趙姓男子，深夜因無法聯繫前妻，竟攜帶水果刀與裝有汽油的寶特瓶，前往前妻閨蜜住處樓梯間埋伏。當晚約11時許，被害女子返家開門時，趙男突然持刀抵住其頸部，強行尾隨進入住處，並收走手機與Apple Watch等通訊設備，防止她對外求救。

男友與警方上門 持刀恐嚇不准出聲

判決指出，案發期間，被害女子的男友察覺失聯，聯絡警方到場敲門查看。趙男拿出水果刀及汽油恐嚇，揚言若女子出聲應門就潑灑汽油「要死一起死」。女子因生命受威脅不敢回應，門外人誤以為無人在家而離去。

持手機錄影侵犯過程 隔日攜刀械與汽油離開現場

隨後，趙男持刀威逼女子替他洗澡，以刀柄敲牆、掐脖等方式施暴，甚至恐嚇「10分鐘內沒有射精就要殺妳」。女子在極度恐懼下被迫配合。過程中，趙男以iPhone 13 Pro開啟錄影功能拍攝，並對女子為強制性交行為。

直到翌日上午8時30分許，趙男才攜帶刀械與汽油離開現場。

法院認犯意升高 依加重強制性交重判

台北地方法院審理認定，趙男原本持刀侵入住宅並脅迫被害人，後續犯意升高，轉為攜帶兇器侵入住宅並錄影強制性交，整體行為應依刑法第222條相關規定論處。

法院指出，趙男持兇器在屋內逗留超過9小時，嚴重侵害被害人身體與性自主權。雖然趙男於審理時坦承犯行，但未見實際賠償或補償行為，且其先前亦曾因對前妻涉犯加重強制性交遭起訴，顯示未見悔意。

合議庭最終判處有期徒刑10年8月，並宣告作案用手機沒收。全案仍可上訴。

被害人提附帶民事求償 判賠200萬元

被害女子另提起附帶民事訴訟，請求精神慰撫金200萬元。法院依醫療診斷證明與心理諮商紀錄認定，她案發後出現焦慮及急性壓力反應，需持續接受心理治療，身心受創嚴重。

法官審酌相關證據後，判決趙男應賠償200萬元。趙男於庭中表示同意該賠償金額。

犯案工具部分未扣案 法院未宣告沒收

至於水果刀與裝有汽油的寶特瓶，警方未能尋獲。法院考量物品屬一般常見物件，且無證據顯示現仍存在，因此未宣告沒收。



