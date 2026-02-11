　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍：感謝美眾院通過「台灣保護法案」　近日將簽台美貿易協定

▲▼總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會-林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國聯邦眾議院9日以395比2的壓倒性票數通過「台灣保護法案」，該法案由眾議員魯卡斯提出，要求如果台灣安全受到中國行動威脅，美國應全力排除中國於國際金融體制與組織之外。對此，外交部長林佳龍今（11日）表示，感謝美國聯邦眾議院展現跨黨派支持通過「台灣保護法案」，近年來，美國國會與行政部門持續以具體行動深化台美夥伴關係，近日台美也預計將簽署台美對等貿易協定。

林佳龍晚間發文表示，美國聯邦眾議院昨天以壓倒性票數通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act）。他要代表台灣政府與人民，誠摯感謝提案的共和黨盧卡斯（Frank Lucas）眾議員、民主黨岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）眾議員，以及所有支持這項法案的國會議員。這項成果再次彰顯美國國會跨黨派，對台灣安全與民主韌性的堅定支持。

林佳龍指出，本法案全名為「施壓監管組織終結中國對台灣威脅法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to Taiwan Act），其英文的縮寫PROTECT就是「保護」的意思，展現國會友台議員們設計法案名稱的巧思。

林佳龍說明，法案要求，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動而面臨威脅，美國應在最大可行範圍內，推動將中國排除於二十國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS）、金融穩定委員會（FSB）及國際證券管理機構組織（IOSCO）等重要國際金融與監理機制之外。

林佳龍表示，近年來，美國國會與行政部門持續以具體行動深化台美夥伴關係。包括去年底通過《台灣保證落實法案》並由美國總統川普簽署生效；第六屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）順利落幕，雙方簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，兩國將以具體行動攜手提升經濟韌性，建立更緊密的「共生夥伴關係」，近日台美也預計將簽署台美對等貿易協定。

林佳龍說，感謝美國行政與立法部門，持續以具體行動展現對台灣的支持、信賴與重視，期待兩國持續攜手守護和平、共創繁榮，建構更加堅韌的夥伴關係。

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

林佳龍外交部台美關係關稅台灣保護法案

