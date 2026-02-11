「紀政姪子」民進黨25年黨員宣布退黨參選　嘆：沒派系就沒認同

▲民進黨籍台北市士林區後港里里長紀建漢。（圖／翻攝自Facebook／紀建漢）

記者郭運興／台北報導

日前傳出運動員紀政的姪子、民進黨籍後港里長紀建漢有意投入議員初選，但他10日表示，「2001年3月30日加入民進黨，不論政黨如何輪替，我對黨的支持沒有改變，但，現在我明白了，入黨近25年，掛黨任職12年的里長，原來對黨而言，沒有派系，新人參選就是沒有被認同！原來，這就是我一直追隨的民主進步黨」，他也宣布退出民進黨，將以無黨參選。

紀建漢10日發文表示，「今天不是來領表登記，我是來退黨」。2018年，黨內電話民調，「現任議員全數通過，建漢與第六名以0.0003差距出局」，2022年電話民調，「現任議員全數通過，建漢以『0.006』的差距未能通過」！

紀建漢表示，曾經因為「些微」的差距，所以再拼一次，結果「0.006」的差距，讓自己對支持的民眾食言，沒機會把服務做大。

紀建漢指出，9日現任議員以「聯合登記，跨派系合作」的方式表態，再次證明，「無派系的我，是被排除在外的」。

紀建漢表示，今日，自己也向黨表態，「曾經，這些議員是新人時，試問我們沒有相挺你們嗎？大大小小的選舉，動員時刻，我們沒有出力嗎？2001年3月30日加入民進黨，認同民進黨，不論政黨如何輪替，我對黨的支持沒有改變，但，現在我明白了，入黨近25年，掛黨任職12年的里長，原來對黨而言，沒有派系，新人參選就是沒有被認同！原來，這就是我一直追隨的民主進步黨」！

紀建漢說，自己明白選舉的現實，現任的議員擁有的資源是自己沒有的，但自己不爭；現任議員有的人脈也是自己望塵莫及的。地方服務這12年，自己從基礎做起，瞭解遇到處理事情的瓶頸，自己只是希望可以有機會可以做更多！所以，自己勤跑，因為沒有響亮的知名度；自己努力，因為背後沒有強大的派系！

紀建漢說，姑姑給自己的9個字「用真心，講真話，做真事」，自己現在要說「我用真心服務，不分黨派；我講真話，我不願因為這0.006的差距推翻我的努力，我無需去參與「聯合方式」的民調；我能做真事，但選舉的勝負，讓選民來定」。

最後，紀建漢強調，這次，也許自己該放手一搏！即使背水一戰，「我也想為自己、為相信我、支持我的人，奮力一戰」！於今日（2026年2月10日）宣布退出民主進步黨！無黨參選，迎戰。