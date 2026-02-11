彰化逆子持鐮刀狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴國民法官審理

▲老母親遭持鐮刀砍殺58刀當場死亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港去年10月發生一起駭人聽聞的逆倫血案，一名56歲謝姓男子疑似情緒失控，不滿86歲老母親找朋友來家裡聊天，竟當場咆哮趕人，隨後更拿起農用鐮刀朝母親瘋狂揮砍，導致老婦人身中58刀、當場倒臥血泊身亡。彰化地檢署近日偵結，依涉殺人罪嫌將謝男起訴，全案將交由國民法官審理。

這起悲劇發生在去年10月30日晚間10點左右。謝姓男子在家中排行老二，與86歲的老母親同住。當晚他見到母親和幾名友人在客廳聊天，不知為何突然情緒暴走，當場對母親的朋友大吼大叫、強硬要求對方離開。老母親見狀趕緊叫孫子回家，試圖緩和氣氛，沒想到謝男隨後又與兒子爆發激烈口角。就在眾人還沒反應過來時，謝男隨手抄起家中一把農用鐮刀，二話不說就朝母親身上猛砍。

▲老母親遭逆子砍殺58刀當場死亡，檢方依殺人罪起訴。（圖／ETtoday資料照）

年邁的謝母根本無力閃避，全身被砍出58處深淺不一的刀傷，當場失血過多、倒臥血泊中失去生命徵象。救護人員趕到時已回天乏術。警方獲報火速到場，謝男還留在原地、毫無逃離跡象，員警當場將他壓制逮捕，依殺害直系血親尊親屬、家暴、毀損等罪嫌移送，檢方聲押獲准。

據了解，謝母育有兩子，孩子們事業有成，本該是含飴弄孫、安享晚年的時候，沒想到卻在小兒子手中斷送性命。知情人士透露，涉嫌行凶的謝男過去疑似就有情緒不穩狀況，也曾涉及家暴問題，妻子早已離開。

沒想到這回只因母親和朋友一場再平常不過的聊天，竟失控鑄下大錯。檢方依涉殺人罪嫌起訴，後續將由國民法官共同審理，這起人倫悲劇也讓地方鄰里不勝唏噓。