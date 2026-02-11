女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫2024年9月執勤時，遭女毒蟲陳嘉瑩拖行，不幸殉職身亡，今(11日)下午新北地院國民法官審理後做出宣判，依殺人罪判處陳女死刑、褫奪公權終身，事發當時為土城分局長的陳建龍，在庭後哽咽說道「宗鑫是我的主管、是我的同事，我們會義無反顧扛起照顧宗鑫家人的責任。」

▲派出所長遭女毒蟲拖行死亡今判刑，時任土城分局長陳建龍受訪。（圖／記者陳以昇攝，下同）



今天宣判日，事發當時為土城分局長、現為新店分局長的陳建龍，現任土城分局長沈明義、副局長林武宏皆到庭旁聽，宣判結束後，陳建龍表示尊重司法，未來會持續陪伴宗鑫家人，面對未來日子與審理程序，仍會一起陪著家人們度過，也是他們不變的責任與義務。

▲宣判結束後，劉宗鑫家屬鞠躬致謝。



說到一半，陳建龍眼眶含淚，哽咽一度說不出話，「宗鑫是我的主管、是我的同事，現在更是我們一輩子要陪伴的家人，我們警察團隊永遠都在，也會義無反顧扛起照顧宗鑫家人的責任。」

針對警察保護措施，陳建龍分局長也說明，不論是政府還是警政署都有一直在檢討更新，面對未來科技犯罪或有可能的衝撞，都會添購詳實裝備，配合訓練，以應對在危害發生的狀況下，做好最好的防護與措施，保護同仁的安全。