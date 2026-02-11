快訊／台中非洲豬瘟害慘全台！4官遭彈劾　市府回應：已拔官嚴懲

▲監察院今（11日）正式通過彈劾台中市政府4名官員，包括盧秀燕愛將、前環保局長陳宏益，並移送懲戒法院。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市去年底爆發非洲豬瘟疫情，當時市府團隊因防疫「慢半拍」引發全台恐慌，甚至導致全國實施豬隻禁運禁宰15天，產業損失與補助合計高達21億餘元。監察院今（11日）正式通過彈劾台中市政府4名官員，包括前環保局長陳宏益，並移送懲戒法院。對此，台中市政府回應強調「尊重監察院職權」，並表示涉案首長早前已先行拔官嚴懲。

台中市養豬場去年底驚爆非洲豬瘟，但市府防疫過程疑點重重、相關官員一問三不知；不僅第一時間未採檢、豬隻死亡數量交代不清，前農業局長張敬昌針對「為何判定不用採檢」的說法更是前後出現數個版本，記者會現場天天都有驚人爆料，隨後慘遭合作獸醫公開打臉。此外，前環保局長陳宏益事後也被抓包謊報稽核次數，一連串的行政疏失與資訊混亂，最終導致全台產業付出21億元的沉重代價。

監察院今日表示，針對台中市前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、動物保護防疫處前處長林儒良及組長周百俊等4人，因未遵循中央防疫指引，正式通過彈劾。

針對監察院的彈劾重手，台中市政府表示，尊重監察院依職權所為之彈劾與後續司法程序。市府強調，對於相關失職人員絕不寬貸，包括張敬昌、陳宏益、林儒良等人，先前均已先行嚴懲，免去機關首長職務，其餘涉有疏失的人員也已依法完成行政懲處。