政治

侯友宜表態支持李四川！　劉和然：我全力支持一起並肩戰鬥

▲▼劉和然形象照。（圖／劉和然提供）

▲新北市副市長劉和然。（圖／劉和然提供）

記者崔至雲／新北報導

台北市副市長李四川今（11日）正式宣佈，3月將全心投入新北市長選舉；新北市長侯友宜也表態，「一棒接一棒，棒棒是強棒，請和我們一起全力支持李四川」。原本有意爭取初選的新北市副市長劉和然表示，在侯友宜的協調下，他們一起做出最重要、也最關鍵的決定，由李四川代表國民黨參選2026新北市長，「我願意、也會全力支持，與四川副市長並肩戰鬥」。

「團結，是為了讓新北贏下更好的未來」，劉和然表示，這段時間，很多朋友關心他的選擇，也一直替他加油、打氣。大家的每一聲叮嚀、每一份支持，他都放在心裡。真的很感謝，有大家陪他走這一段路。

劉和然提到，他想起小學時，自己曾是田徑代表隊的一員。教練當時跟他說過一句話，他一直記到現在。「穿上代表學校的制服比賽，不是為了破個人紀錄，而是要為團隊贏得榮譽。」今天，他的心情其實很單純。選舉從來不是為了個人，而是為了讓新北贏，讓404萬市民贏下更好的未來。

劉和然透露，在侯友宜的協調下，他們一起做出最重要、也最關鍵的決定，由李四川代表國民黨參選2026新北市長，「我願意、也會全力支持，與四川副市長並肩戰鬥」。

劉和然說，過去他曾說過，新北市長的人選，必須深度了解新北的脈絡、聽得進市民最細微的聲音，更重要的，是要有面對問題、解決問題的勇氣與魄力。他認為，四川就是具備這份「硬頸責任感」的人。他們兩個人，都是事務官出身，從最基層的公務體系做起，習慣把事情做到精準、把責任扛在肩上。這次他的出線，代表的不只是個人，而是社會大眾對於「做實事的人」最深刻的肯定。

「新北需要的是能守住財政、穩定建設的即戰力」，劉和然說，這段過程中，他與李四川始終維持君子之爭。他們彼此尊重，為的是同一個目標，「延續市政建設、守護新北繼續進步，讓國民黨贏下新北。」謝謝所有一路支持他的朋友，大家的信任與期待，他會銘刻在心。未來，他會繼續用行動，回報這片培育我的土地。「團結勝選。讓我們全力支持四川副市長，一起繼續為新北拚下去！」。

快訊／「棒棒是強棒！」　侯友宜表態：一起全力支持李四川

快訊／「棒棒是強棒！」　侯友宜表態：一起全力支持李四川

台北市副市長李四川今（11日）正式宣佈，3月將全心投入新北市長選舉。對此，新北市長侯友宜表態，「一棒接一棒，棒棒是強棒，請和我們一起全力支持李四川」。

侯友宜李四川劉和然2026新北市長2026大選

