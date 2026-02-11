傅崐萁嗆絕不通過院版軍購　綠委轟：極端邪惡！為中國開台灣國防漏洞

▲民進黨立委林宜瑾。（資料照／記者湯興漢攝）

民眾黨團今（11日）表態，民眾黨自提的軍購條例已於1月30日於立法院付委，開議就可以審查民眾黨版，但也同意政院版可以付委。不過，國民黨團總召傅崐萁卻嗆，政院版有無付委已根本無關痛癢，「最後立法院通過的，不會是行政院版本」。民進黨立委林宜瑾對此怒轟，國民黨全面排除政院經長時間專業評估的條例版本，到底安的是什麼心？難道不就是在為中國鑿開台灣的國防漏洞嗎？簡直沒有任何言語能夠形容此般邪惡。

藍白10度拒審政院版1.25兆國防特別條例，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，總統賴清德今（11日）早召開記者會呼籲在野，新會期將國防預算當「最最最優先法案」，盼將政院版一同審議。新任民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨團軍購條例版本在1月30日已經付委，賴清德稍早在記者會上說，希望這會期將軍購特別條例列入最最最優先法案，「這點民眾黨贊成」。

不過，不同於民眾黨態度軟化，國民黨團總召傅崐萁嗆聲，政院版有無付委已根本無關痛癢，因為在野黨將提出對案並進行實質審查，「最後立法院通過的，不會是行政院版本，在野黨不可能照單全收」。

對此，民進黨立委林宜瑾痛批，極端邪惡！針對國民黨已嗆明「政院版有無付委已根本無關痛癢」，因為他們就是「絕不會通過行政院版本」。換句話說，無論是非黑白、連盡到立委職責審慎檢視都不需要，藍營就是已經打定主意，阻擋政院統籌國防專業而擬定的特別條例到底。

林宜瑾指出，實際上，8年1.25兆國防預算，絕對不是任何人憑空想像出來的，那是台美兩國專家歷經無數場會議，精雕細琢而成的8年期建軍規劃。除了國防部的軍事專業，以及中央整體行政團隊，就內政、外交及國安的全面性評估外，任何試圖閉門造車者只會鬧出笑話，黃國昌已經為全世界示範過一次了。但是傅崐萁今天仍舊厚著臉皮說，國民黨將提出自己的版本並與民眾黨展開協商。何其荒唐可笑！

林宜瑾說，第一，藍白根本沒有足夠的專業和資源，能夠理解台灣國防的方方面面；第二，遭藍白把持的立法院，宣稱要擋掉政院提出的預算規劃，然後過自己憑空捏造的預算、買自己Google來的武器。這到底是讀到了哪一國的憲法？立法院居然可以越權劃定預算規模、指定軍備種類，然後還自己審查自己劃定的預算，自己審查自己規劃的軍備？

最後，林宜瑾指出，國民黨表態要全面排除掉政院經過長時間專業評估的條例版本，到底安的是什麼心？難道不就是在為中國鑿開台灣的國防漏洞嗎？簡直沒有任何言語能夠形容此般邪惡。