社會局、家防中心雙獲肯定　台南社安網展現跨域實力

▲台南市長黃偉哲於市政會議表揚社會局與家防中心團隊，肯定社安網服務成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市在社會安全網與社區照顧領域再傳捷報，市長黃偉哲11日公開表揚社會局與家庭暴力暨性侵害防治中心，分別榮獲衛生福利部「社安網卓越獎」與「社安網菁英獎」；同時楠西區楠西社區發展協會、安定區中沙社區發展協會也獲頒「社區金點獎—金點之星團體獎」，在全國5000多個參選據點中脫穎而出，展現台南深耕社區與強化社安網的具體成果。

黃偉哲市長表示，楠西與中沙社區發展協會能在全國眾多關懷據點中獲選「金點之星」團體獎，相當不容易。他感謝兩個社區長期投入地方服務，持續配合市府推動在地老化與預防照顧政策，整合志工量能與社區資源，提供長者關懷訪視、健康促進與共餐服務，讓高齡者在熟悉的社區中安心生活。他期盼兩處據點成為標竿，帶動更多社區提升服務品質。

針對社會安全網表現，黃偉哲市長指出，社安網的核心在於「及早發現、即時介入、持續陪伴」。此次社會局及家防中心在衛福部「2025年全國社安網指標案例徵選」中表現亮眼，社會局榮獲卓越獎，家防中心更同時獲頒卓越獎與菁英獎，顯示跨專業合作與個案服務品質獲中央高度肯定。

黃偉哲市長特別感謝第一線社工人員長期面對高風險家庭與脆弱個案，憑藉專業判斷與耐心陪伴，在壓力與挑戰中撐起市民的安全防護網，讓社會安全不只是制度設計，而是真正落實在每個需要幫助的角落。

社會局指出，不論是社安網體系的專業團隊，或是遍布各區的社區據點志工夥伴，都是城市安全與溫度的重要基石。未來市府將持續強化跨局處整合機制，深化與社區夥伴的合作關係，讓專業服務與在地力量互相支撐，擴大照顧觸角，打造更具韌性與溫度的台南。