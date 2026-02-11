墨香飄進醫院大廳　中醫大附醫揮毫迎春送祝福

▲院方與來賓共同開筆題字，象徵為病人與同仁祈福新年平安。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院今（11）日舉辦「迎春揮毫贈春聯—醫心祈福馬年安康」活動，邀請書法名家吳運進現場揮毫，結合音樂演出與賀歲表演，讓員工、志工、病人、家屬及社區民眾在墨香與樂聲中提前感受春節氛圍，原本以診療與照護為主的醫療空間，此刻轉為充滿笑聲與祝福的迎春場景。

活動由全台少見、由醫學中心員工組成的中醫大附醫交響樂團揭開序幕，小編制樂團演奏〈滿山春色〉，旋律溫潤輕快，樂音在大廳流轉，讓往來民眾駐足聆聽；接續登場的員工賀歲舞團，以舞獅結合經典樂曲〈廟會〉帶動氣氛，鼓聲與掌聲此起彼落，展現醫護團隊專業之外的才藝與活力，也讓醫院空間多了節慶的熱鬧層次。

院方指出，此次特別邀請書法名家吳運進與多位門生到場書寫春聯，並由院長周德陽與中醫大暨醫療體系董事長夫人林嘉琪、院長夫人許莉莉及院內主管共同開筆，揮毫題寫「醫心祈福 馬年安康」，象徵為全體員工、病人與家屬祈願新年平安順遂。

周德陽表示，歲末年終是回顧與感謝的重要時刻，醫院守護健康之餘，也盼透過迎春活動向長期付出的同仁致意，同時為病人與家屬送上祝福。林嘉琪則指出，將音樂與書法帶入醫療場域，不僅增添文化氣息，也能帶來心靈療癒的力量。

現場揮毫區墨香四溢，「馬到成功」、「吉祥如意」、「平安健康」等祝福字句陸續完成，吸引不少民眾排隊索取，氣氛溫馨熱絡。院方強調，醫院長期秉持「以員工為重、以病人為中心」理念，希望讓醫療空間不只是治療場所，也能成為傳遞關懷與希望的場域。透過迎春活動將藝文元素融入日常醫療環境，讓員工、病人、家屬與志工在祝福與歡笑中迎接新的一年。

