拖行派出所長奪命！女毒蟲喊：以為會鬆手　一聽遭判死腿軟癱坐椅上

▲女毒蟲遭判死刑，當庭腿軟癱坐椅子上。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫2024年9月執勤時，遭女毒蟲陳嘉瑩拖行，不幸殉職身亡，全案由新北地院國民法官審理。新北地院11日宣判，依照殺人罪嫌判處陳女死刑，褫奪公權終身，她聽聞判決後，嚇得癱坐在椅子上面無表情，全案仍可上訴。

回顧整起案發經過，32歲陳女2024年9月30日深夜10時許，吸食安非他命、愷他命與依托咪酯電子煙後，開著權利車違停在新北地檢署偵查大樓外的紅線區，正在巡邏的劉宗鑫發現她的車牌已被註銷，遂上前盤查，孰料，陳女拒檢逃逸，見劉宗鑫手伸入駕駛座車窗，抓握方向盤試圖制止，竟猛踩油門疾駛，高速蛇行將劉宗鑫拖行約200多公尺遠，還以車身左側猛撞施工護欄，造成劉宗鑫殉職慘死。

針對此案，新北地院選任國民法官參審，從6日起連續審理4個工作日，陳女否任殺人意圖，辯稱自己是驚慌想逃，劉宗鑫抓她衣服影響到她開車，她以為車輛起步後，劉宗鑫就會鬆手，不知道劉會因此死亡，而她在押期間產下一子，表示很想看看兒子。

另外，陳女雖然自稱想自首，但檢方發現，她案發過後與朋友的對話，竟是要朋友接應、將車內的毒品帶走棄置，被妹妹傳訊息質問「妳瘋了嗎」、「你把人撞死」時，還回稱「因為他硬要找我麻煩，我不想被冤枉」。

陳女遭關押期間，還宣稱劉宗鑫「不是我的親人，很難對他有難過情緒」，並說妹妹要她抄寫佛經懺悔，但她其實不想寫。陳女11日傍晚5時35分站著聽判，聽聞自己遭判處死刑後，嚇得癱坐在椅子上，面無表情。全案仍可上訴。