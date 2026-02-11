台南鹽水蜂炮3/2登場　黃偉哲：安全第一、橫向整合到位

▲鹽水蜂炮屬高密度、高風險民俗活動，市府強化安全管理與應變機制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南年度重要民俗活動鹽水蜂炮將於3月2日至3月3日登場，市府相關整備工作已全數完成，市長黃偉哲11日於市政會議聽取民政局專案報告後指出，鹽水蜂炮兼具文化傳承與觀光效益，但活動期間人潮密集、風險較高，各單位務必落實橫向協調與分工，強化安全管理與資訊宣導，讓民眾安心參與、平安返家。

黃偉哲市長表示，鹽水蜂炮傳承百年，近20多年來更受各界矚目，吸引不少國際媒體報導。市府已於2024年訂定「輔導鹽水蜂炮活動作業要點」，後續均須依規定輔導主辦單位確實遵守，安全永遠擺在第一位。

黃偉哲也提到，今年台灣燈會在嘉義舉辦，時間與鹽水蜂炮重疊，兩地活動可望互相拉抬，帶來龐大人潮。市府除規劃完善活動內容迎接遊客外，也要求交通疏導與安全配套同步到位，避免人車壅塞或意外發生。

民政局指出，鹽水蜂炮由鹽水武廟籌劃，屬於高密度、高風險的民俗活動。市府依既有作業要點建立整體管理機制，由主辦宮廟負責炮城設置及施放申請，並須事前向消防單位完成申報與安全審查。炮城設置位置、施放動線與現場秩序維護均納入管制規範，施放後也要求即時清理環境，降低潛在風險。

民政局提醒，參與蜂炮活動須配戴完整防護裝備，包括全罩式安全帽、護目鏡、口罩及棉質厚衣物，並與炮城保持安全距離。相關安全指引將透過市府官方LINE、臉書社群及文宣手冊加強宣導，提醒民眾做好自我防護。

此外，活動期間將針對鹽水市區及周邊重要道路實施分階段交通管制，規劃車輛改道與行人徒步區，並設置停車與接駁動線指引。警方將依人潮與車流狀況機動調整管制範圍，維持主要幹道順暢，兼顧居民通行權益與活動安全。

民政局進一步表示，今年行政協調、路線盤點及安全整備作業皆已提前完成，並召開多場協調會與地方充分溝通，預定於2月26日舉辦宣傳記者會。活動期間將開設前進指揮所，由警消、衛生、環保、交通及區公所等單位進駐，強化即時通報與現場處置量能，重要據點亦配置醫護與救護資源，以利突發狀況即時應變，確保活動順利圓滿。