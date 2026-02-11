國旅競爭升溫　台中飯店業者砸億元升級客房搶客源

▲旅宿市場競爭升溫，業者以設施升級與分眾方案吸引不同客群。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著國旅市場回溫與旅宿競爭加劇，各大飯店紛紛透過設施升級與價格策略搶占消費版圖。台中長榮桂冠酒店歷時一年、投入上億元完成全館客房優化工程，354間客房於今年全面更新，從地毯、壁紙、窗簾到充電設備皆重新配置，旅客踏入房門即可感受整體視覺與機能的明顯變化，也反映近年旅客對住宿品質與細節體驗的重視趨勢。

館方指出，此次改裝除強化住宿舒適度，也導入品牌備品分層設計，不同樓層分別配置法國DAMANA與台灣品牌茶籽堂洗沐用品，並於各樓層梯間設置冷熱水飲水機，減少一次性塑膠瓶裝水使用量，在硬體升級同時兼顧環境永續議題。業者觀察，近年旅客在選擇住宿時，除了價格與地點，對環保措施與生活質感也愈發重視，成為飯店規劃設施時的重要考量。

▲業界分析，飯店透過住房、餐飲與客群分眾方案交互搭配，已成為近年旅宿業刺激消費與提升回訪率的常見策略。（圖／記者游瓊華翻攝）

因應市場競爭與淡旺季調節，館方同步推出階段性住房方案至3月31日，房價每晚3,399元起含早餐，高級家庭房4,799元起，若選擇不含早餐則可再降低入住門檻；另針對軍公教、醫護警消、旅遊同業與樂齡族群推出專案價格，含早餐3,199元起、不含早餐2,599元起。館內餐飲亦配合聚餐需求調整優惠，住房旅客至咖啡廳用餐可享88折。

餐飲市場方面，飯店自助餐廳推出壽星折扣方案，當月壽星於平假日享用午晚餐或下午茶可享77折優惠，同行者9折；另因應春季聚餐需求，4月30日前15人以上用餐可享88折並招待1人。中餐廳與鐵板燒餐廳則分別推出特定時段或套餐優惠，包括每周三波士頓龍蝦折扣、周四片皮鴨優惠，以及春酒訂席附贈餐點與酒款活動。

業界分析，飯店透過住房、餐飲與客群分眾方案交互搭配，已成為近年旅宿業刺激消費與提升回訪率的常見策略。整體觀察可見，隨著旅遊型態轉向「短天數、高品質」模式，消費者更願意為舒適度、設計感與附加服務付費，也使飯店市場從單純價格競爭逐步轉向體驗競爭。業者藉由硬體升級結合分眾優惠，在強化品牌形象同時，也試圖在激烈的國旅市場中穩定住房率並拓展新客源。

▲餐飲與住房優惠並行，成為近年飯店帶動消費的常見策略。（圖／記者游瓊華翻攝）