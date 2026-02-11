陳嘉瑩毒駕撞死所長判死刑！劉家人三鞠躬淚謝：正義不會遲到

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫2024年9月執勤時，遭女毒蟲陳嘉瑩拖行，不幸殉職身亡，全案由新北地院國民法官審理，今(11日)下午宣判，依殺人罪判處陳女死刑、褫奪公權終身，劉家人在庭上當庭下跪，連連磕頭感謝法官。稍早一家人步出法院，對著鏡頭連續3次鞠躬，劉父更表示「正義不會遲到，殺人就是要償命」，感謝合議庭做出的判決。

▲劉宗鑫一家人聽完宣判後，連續3鞠躬感謝。（圖／記者陳以昇攝，下同）

針對此案，新北地院選任國民法官連續審理4個工作天，11日傍晚5時35分宣判，依照殺人罪判處陳女死刑，褫奪公權終身。劉父聽到陳女遭判處死刑後，衝到法庭正中間下跪，不斷朝著法官磕頭，喊「謝謝法官」，劉母、劉宗鑫的妻子也跟著上前向法官磕頭。

劉家人宣判結束後步出法院受訪，劉父表示感謝社會大眾對這件案子的關心，令他感到非常溫暖，「台灣的司法是有正義的，是站在被害家屬這一方的，正義不會遲到」，他強調，做出危害社會治安的行為，殺了人就是要償命，全程劉父皆緊牽一旁妻子的手，劉母則是忍著眼淚，哽咽表示「謝謝大家」。

一旁陪同的生命權平等協會理事長林志豪，帶領一家人對鏡頭連續三次鞠躬，他認為這次立下了一個判決的典範，也感謝審判長，與新北地檢署公訴團隊努力蒐證，讓被害人得到遲來的正義與公道。