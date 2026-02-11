DJ穿上20公斤消防衣！南消麻豆警廣LIVE宣導　春節救命五要訣曝光

▲南消麻豆分隊攜手警察廣播電台台南分台進行LIVE宣導，強化春節居家防火觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑑於今年接連發生住宅火警釀成重大傷亡，引發社會高度關注，台南市消防局第二大隊特別在農曆年前安排麻豆分隊攜手「警察廣播電台台南分台」，以「春節公共居家安全及爆竹天燈施放」為主軸進行LIVE線上宣導，透過空中電波向聽眾傳遞正確且實用的消防安全觀念，提醒民眾年節團圓更要守住安全底線。

麻豆分隊指出，近期多起火警案件皆因家中雜物堆積、逃生動線受阻，導致人員難以及時脫困。節目中強調，樓梯間、走道與出入口切勿堆放雜物，平時就應整理居家環境，保持逃生路線暢通，並建議家庭擬定「逃生計畫」，讓全家熟悉避難動線與集合地點。此外，也持續推廣裝設「住宅用火災警報器」，並定期測試功能，才能在火災初期及早預警、爭取逃生時間。

因應春節期間燃放爆竹煙火活動增加，消防人員也提醒民眾，應選購具有合格標示的產品，並於空曠、安全地點施放，遠離建築物與易燃物，且務必由成人陪同操作，施放後確認完全熄滅，避免餘燼復燃。

針對天燈施放，麻豆分隊說明，依本市「天燈施放管理自治條例」規定，境內原則上禁止施放天燈，如宗教祭典或節慶活動確有必要，須依法申請並提出安全防護計畫及區域警戒圖，於特定時段與方式由專人操作，確保公共安全。

市長黃偉哲表示，消防與警廣攜手合作，除了即時路況播報，更加入防災推播內容，讓民眾在收聽節目的同時，也能吸收實用安全知識，提升全民防災意識，祝福市民朋友「馬上無災，平安就來」。

此次節目亮點之一，是由麻豆分隊帶領主持人親身體驗重達20公斤的消防裝備。消防局長楊宗林指出，透過DJ實際穿戴消防衣、感受裝備重量，再搭配真實案例分享，更能讓聽眾理解消防人員救災辛勞，也加深防災觀念印象，主持人心凱也對消防人員工作表達高度敬佩。

第二大隊大隊長王騰毅則提醒，寒流來襲期間使用燃氣熱水器更要注意防範一氧化碳中毒，並提出「五要」原則：一要選用安全品牌、二要使用正確型式、三要安全安裝、四要定期檢修、五要保持通風。若洗澡時出現頭暈、噁心或不適症狀，應立即停止使用、儘速通風並撥打119或就醫，避免憾事發生。

消防局呼籲，防災不是口號，而是日常習慣的累積。年節歡慶之餘，唯有從居家整理、設備檢查到正確用火用電做起，才能真正守住一家人的平安。