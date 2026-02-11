友人沒回讚！1星座「氣到收回全部讚」　一票人驚：我也會這樣

▲原PO傻眼直呼，媽媽氣到把所有讚都收回。（示意圖／記者趙于婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人對天蠍座的印象就是愛恨分明！一名網友表示，媽媽因朋友沒回按讚，竟回對方頁面把按過的讚全數收回，文章曝光後，不少人笑虧真的很天蠍，「每次跟老公吵架就刪他IG一次，和好再加回來」；但也有人認為與星座無關，「巨蟹媽媽也會幹這種事」、「這是很閒，跟天蠍無關吧」。

一名網友在Threads表示，媽媽是標準天蠍座個性，曾因為按了好友的讚，發現對方遲遲沒有來按她的讚，於是直接回到友人的社群頁面，把自己曾按過的讚全部收回，讓原PO哭笑不得。

一晚收回所有讚！網笑：這很天蠍



底下網友熱議，「我天蠍座，每次跟老公吵架就刪他IG一次，和好再加回來」、「我也這樣做過，遇過一位放我鳥的攝影師，我跑去共享動態那邊把我按過的讚都全部收回，他後來再約我拍照我都不理他了」、「全家都是天蠍座的人路過，建議真的不要惹天蠍座」、「我承認這樣幹過，跟朋友鬧翻，花一個晚上把我按過的愛心收回、標記通通清掉，真的是極度不爽到一點痕跡都不想留」、「我媽的朋友會打電話給她，問她為什麼沒有按讚，壓力有夠大」

不過另一派網友則認為，這和星座無關，「個人行為吧～不是每個天蠍都這樣耶」、「這是很閒，跟天蠍無關吧」、「好好笑，但不是每個天蠍都這樣」、「我金牛也會這樣耶」、「巨蟹媽媽也會幹這種事」、「我水瓶，我也會耶」、「我也會，但我是射手座」。