政治 政治焦點 國會直播 專題報導

和平需實力當後盾　許淑華：更先進武器讓敵人明白台灣難對付

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（11日）召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，喊話立法院新春過後開議，就即刻實質審議，儘速通過國防特別預算條例。對此，民進黨議員許淑華說，放眼印太地區，各國都在提高國防投資，「我們都希望和平，但和平需要實力作後盾」，當台灣擁有更完善的裝備、更先進的武器、更穩固的後勤體系，敵人才會明白「台灣不是可以輕易對付的國家」。

許淑華說，守護台灣人民、照顧國軍，支持國防預算，真正的和平，從來不是靠口號，而是來自足夠的嚇阻力，當台灣擁有更完善的裝備、更先進的武器、更穩固的後勤體系，敵人才會明白「台灣不是可以輕易對付的國家」。

許淑華表示，日本參議員小野田紀美也說，戰爭往往發生在力量差距被拉開、對方產生錯誤判斷的時候。因此，提升國防能力，即是降低戰爭沒有「發生」的條件。

許淑華指出，放眼印太地區，各國都在提高國防投資。日本今年國防預算達新台幣1.8兆、韓國預計也有1.4兆，菲律賓也持續增加，台灣身處關鍵地緣位置，肩負區域穩定的重要角色，更沒有置身事外的本錢。

許淑華說，賴清德總統提出8年1.25兆的國防特別預算，這不但不是挑釁，而是自我防衛，更是向國際社會展現守護家園、民主的決心，「過去有很多不實消息，我在這裡跟大家說明，過去十年，民進黨政府，不只4度為軍公教加薪，累計調幅達14%」。

此外，民進黨政府執政下，還推動裝備汰舊換新，改建老舊眷舍，更完成23項加給調升，持續強化國軍待遇。賴清德總統在今天也強調，「國家安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等」，藍白如果持續阻擋國防預算，不只會拖慢關鍵武器交付，也會讓國際社會質疑台灣自我防衛的決心。

「我們都希望和平，但和平需要實力作後盾。」許淑華強調，支持國防預算，就是支持台灣的安全、支持國軍弟兄姊妹，也是在為下一代守住安定的未來。

雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！　校方慟：全力關懷家屬
「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼
2檔股「抓去關」新名單！
快訊／台中非洲豬瘟害慘全台！4官遭彈劾　市府：已拔官嚴懲
女毒蟲死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人
快訊／女毒蟲一聽被判死刑...當場腿軟癱坐椅上

