「蔡賴大戰」敘事背後有跨境操弄痕跡　操作分工有4階段

長期關注認知戰的政府相關單位近來發現，在特定媒體、名嘴、社群平台，以及中國官媒等協力下，有一場針對年底選戰，目標在執政黨間製造矛盾，名為「蔡賴大戰」的跨境資訊戰展開序幕。一位資安專家觀察，從傳播路徑、時間及敘事內容的一致性程度可以發現，這是一件形態上由特定台媒發動，中國官媒接力放大且無中生有，在短短11天內，意圖扭曲台灣社會認知的典型訊息操弄。

「蔡賴大戰」有訊息操作痕跡



這位人士指出，這個事件源起於1月22日，某位資深媒體人在《范琪斐的美國時間》的專訪中，提及前總統蔡英文「想想論壇」改版，及近期諸多公開活動，該位媒體人將此詮釋為是對總統賴清德的警告。

不過，其實這段內容在訪談中並未受到太大關注，單純屬於媒體人的個人觀點與言論，但是在1月23日上午9時由某特定網媒包裝成新聞事件，隨後在3小時內，至少3家色彩鮮明的媒體跟進，新聞、社群貼文則數快速累積，標題也具侵略性，點出「蔡英文動起來了？」或「這是在警告賴清德」等。

隨著新聞規模持續累積，中國官媒也隨即接手，當日上午10時，背景為專責對台灣認知操作與統戰的中國官媒《海峽導報》刊出題為「賴清德硬幹到底卻無力解決問題 蔡英文開始警告」的文章。資安人士表示，該內容直接造假改寫，變成毫無保留的肯定句，也讓這場跨境資訊戰，從此處開始升級。

資安人士觀察，在1月23日至26日間，台灣媒體與政論節目累計出現至少346 筆相關討論，中國官媒及對台宣傳平台也同步發布逾30篇報導。透過 YouTube、PTT與短影音平台的擴散，「蔡賴矛盾」、「黨內內訌」及「2028權力競逐」等論調迅速滲入公共輿論，將對立情緒推向高峰。

操作接力分成4階段

專家分析，此次事件呈現明確的分工與接力特徵，第一階段由政論名嘴與特定國內媒體拉開序幕，多數標題以「內幕」、「聽說」等模糊語句，將卸任並且行事低調的蔡英文的所有行程、活動一概歸類為政治行為，並一律推向為「對賴清德的警告」。隨後，部分媒體迅速跟進、不加查證並以新聞形式放大，啟動「提煉、標籤特定訊息、累積新聞則數放大、政論輿論烘焙炒作」的循環。

第二階段由中國官媒接手，將內容聚焦於「賴清德受挑戰」、「綠營內訌」等主題。值得注意的是，對於台灣的新聞事件，中國官媒則直接設定「已警告」、「被架空」或「內訌升級」的認知標籤，將操作的議題直接轉化為新聞上看起來的「既成事實」，並透過中國境內與跨境中文平台進一步放大擴散，讓更多不知情的中文平台使用者更容易接收到這樣的錯誤資訊。

這位人士指出，第三階段由社群平台與政論節目延伸，進入「聲量擴張」期。PTT湧現多篇標題聳動的討論串，如「蔡英文砲轟賴清德沒誠信」等討論串；其推文分布於非典型時段且內容高度一致，呈現組織化操作跡象。

於此同時，YouTube上的政論節目則透過剪輯與情緒化標題吸引點閱，隨後再以「網友熱議」為由回頭引用，形成「迴聲室效應」。

第四階段，由藍營政治人物與特定名嘴接力。如媒體人李艷秋拋出「賴清德四大窘境」，前立委蔡正元以「蔡賴大戰2.0」、「蔡英文2028親征」加強情境，再由前立委邱毅與郭正亮從旁接力「賴被圍攻、被架空」等論述。

上述各階段經過層層接力持續升級，使用「被架空」、「大戰2.0」等聳動文字，撰寫民進黨內部權鬥的劇本。並將焦點導向「政府失能」，精準對接中國官媒慣用的「台灣民主亂象」敘事，最後以「政局不穩、民心思變」做成結論。

資訊戰協力者 多是中國官媒御用名嘴

資安人士也提到，本次資訊戰協力的名嘴們，高度集中在「台灣資訊環境研究中心（IORG）」認證的「中國官媒愛用名嘴」名單。包含郭正亮、蔡正元、邱毅等至少8位常客。各自肩負不同責任，有人設定議題、有人做成敘事，有人以「前綠營」身分背書，協力媒體則負責將這些敘事轉化成為真議題。

該人士以委內瑞拉事件為例，表示多位中國官媒御用的名嘴，長期在台灣特定集團政論節目斷言「美國不敢打」、「委國戰力強、美軍會吃鱉」，結果一夕之間集體翻車，還被網友作圖嘲諷，戲稱為「中天十一傻」。

資安人士也舉日本眾議院改選為例，綜合媒體報導，郭正亮在政論節目配合中國敘事，表示高市早苗在「台灣有事」發言後，11月民調僅有40%。又說在中國不斷施壓後，「認為高市會撐不住」，稱改選不可能大勝，自民黨席次可能會轉給立憲民主黨，認為自民黨恐怕無法過半，甚至被中天節目冠上「神預言」的頭銜。但選舉結束，郭正亮不意外的又一次大翻車。

該人士表示，這些名嘴透過台灣政論節目發言，先完成敘事初步架構與包裝，接著被中國官媒與統戰平台定義為「台灣自己名嘴都這樣說」，長期擴散所謂「疑美」、「疑軍」、「疑賴」的對外宣傳文本，無論是委內瑞拉案、日本眾院改選案，以及本次「蔡賴大戰」，都是同樣邏輯。

該人士指出，中國官媒刻意放大「前民進黨」或「前黨職」等標籤，將名嘴政治評論，透過包裝轉成「台灣內部心聲」。透過這種「資訊洗產地」的手法，嘗試隱匿中國跨境操作痕跡，讓對岸得以宣稱言論源自台灣內部，進而讓國人誤以為這都是台灣民眾的主流民意。

資安人士表示，現代跨境資訊戰的核心特徵，就是透過組織化的傳播節奏、精準的時間點與平台協力分工，將零散言論串聯成系統性攻擊。利用政論節目、社群平台、網路影音頻道間相互引用，將模糊事實的謠言放大變成所謂主流聲音。在台灣言論自由的保護傘下，透過兩岸媒體往返循環，逐步侵蝕台灣社會對政府、國軍、盟友的信心，甚至成為攻擊民主制度的工具。