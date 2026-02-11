錢母上桌拚手氣　餐飲集團聯名武德宮掀開運商機

▲餐飲品牌推出聯名錢母與抽獎活動，吸引民眾用餐同時試手氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

開春時節消費市場熱度攀升，餐飲業者結合節慶文化搶攻商機。這一鍋餐飲集團今年首度攜手北港武德宮推出聯名限量「發財金（錢母）」，將傳統祈福象徵融入餐飲活動，民眾不僅能感受節慶氛圍，還可透過刮刮樂設計抽獎，最高有機會獲得「全年七五折專用卡」，讓祝福不只停留在節慶期間，而是延續整年。

業者表示，本次活動自2月2日至2月22日推出系列互動企劃，集團旗下四大品牌同步設計餐桌遊戲，將用餐體驗轉化為參與式活動。顧客於《這一鍋》單筆消費滿兩千元，即可與店員進行「麻將比大小挑戰」，勝出者可獲招待培根牛肉或梅花豬肉一份；《燒肉同話》則推出「手氣開桌王」，凡點任一套餐即可與關主抽牌比花色，幸運者可將澳洲和牛板腱或松阪豚帶回餐桌。

《這一小鍋》提供會員骰子遊戲，依總點數有機會獲得海鮮三拼、蛤蜊或梅花豬肉；《韓啵韓式料理》則設計抓石子互動遊戲，成功挑戰者可於下次用餐再享招待優惠。餐桌上此起彼落的歡呼聲與笑聲，讓餐廳內洋溢濃厚節慶氛圍。

活動期間集團亦與健身品牌合作推出回饋方案，凡於旗下品牌內用達個人低消門檻，即贈健身14日體驗券，數量有限送完為止；若顧客出示健身工廠會員畫面，還可獲招待特色食材一份，吸引不少重視健康管理的族群參與。

除現場互動外，集團同步規劃跨品牌會員抽獎活動。消費者只要出示APP會員資格，並於任兩品牌以上累計消費達指定金額，即可參加抽獎，有機會抽中限量一名、約0.168錢的黃金麻將金飾。《這一鍋》與《燒肉同話》單筆滿一六八八元、《這一小鍋》與《韓啵》單筆滿六八八元即可取得抽獎資格。

業者指出，希望透過跨品牌整合行銷，延長顧客停留與消費時間，帶動整體餐飲市場買氣。

聯名錢母則預計自二月十五日起於全台《這一鍋》、《燒肉同話》、《這一小鍋》與《韓啵韓式料理》門市開放兌換，數量有限。業者表示，餐飲不只是味覺享受，更是文化與生活的連結，此次與北港武德宮合作，盼讓顧客在節慶期間帶走象徵好運的祝福，為新的一年增添好彩頭。

▲餐飲業結合信仰文化與互動活動，帶動節慶餐飲消費熱度。（圖／記者游瓊華翻攝）