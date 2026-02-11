民眾黨團態度大轉彎！放行院版軍購付委　綠委：驗證過去黃國昌在亂搞

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨團今（11日）表態，民眾黨自提的軍購條例已於1月30日於立法院付委，開議就可以審查民眾黨版，但也同意政院版可以付委。對此，民進黨立委吳思瑤表示，沒有黃國昌的民眾黨團，踏出好的第一步；沒有黃國昌的立法院，應該也能有更好的新可能！「民眾黨起義來歸，那國民黨呢？」民進黨立委郭國文則直言，白黨態度180度轉變，更加驗證前民眾黨團總召黃國昌阻擋是在亂搞，如今的民眾黨團要趕進度，趕黃國昌任內怠惰不審的進度。

藍白10度拒審政院版1.25兆國防特別條例，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，總統賴清德今（11日）早召開記者會呼籲在野，新會期將國防預算當「最最最優先法案」，盼將政院版一同審議。新任民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨團軍購條例版本在1月30日已經付委，開議就可以審查民眾黨版，但也同意政院版可以付委。

對此，民進黨立委吳思瑤表示，沒有黃國昌的民眾黨團，踏出好的第一步；沒有黃國昌的立法院，應該也能有更好的新可能！程序委員會不擋案，是程序正義，更是民主原則。在民進黨國會多數的8年間，程序委員會「零」擋案，所有議案都可以平等併案交付審查，就是典範。

吳思瑤指出，多數民調的多數民意都支持軍購，國人反對在野非理性擋軍購。如果能夠撥亂反正，停止程序杯葛，導正民主失靈的國會惡例與亂象，不啻是立院的新年新氣象！

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

吳思瑤提到，據聞國民黨也要提出黨版軍購條例，明日就要研商拍板。各版本平起平坐併案審查，就能檢視出良窳好壞。封殺丟包政院版，就是害怕直球對決！民眾黨起義來歸，那國民黨呢？

民進黨立委郭國文則說，軍購特別條例付委真的是最基本的程序，白黨態度180度轉變，更加驗證黃國昌阻擋是在亂搞！過去黃國昌惡意阻擋多次的軍購特別條例，如今的民眾黨團卻列為「最最最最優先」法案，形同接下來的白黨要趕進度，趕黃國昌任內怠惰不審的進度。

郭國文指出，捍衛國家安全，因為黃國昌、傅崐萁兩個人的傲慢與算計，就這樣被耽誤了2個月，現在民眾黨的行為，不就狠狠打臉黃國昌阻擋的亂搞行為。付委，是最基本的程序，希望接下來的審查可以回歸理性，針對條文內容做討論，提升捍衛主權的能力、強化國家安全的保障！