電影世紀血案掀爭議　北市影音公會：應停止後製！檢視社會責任

記者陶本和／台北報導

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》近來掀起高度爭議。對此，台北市影音節目製作商業同業公會11日表示，僅延期上映不足以回應核心問題，應停止後製流程，重新檢視創作基礎與社會責任。

台北市影音節目製作商業同業公會理事長陳仲祺指出，影像並非中性媒介，當作品標示「改編自真實事件」，即進入公共記憶建構領域，「歷史題材電影不僅承擔藝術表現功能，也涉及文化再現與社會理解的責任。若缺乏倫理自覺，創作可能被質疑將個人創傷轉化為敘事資源，削弱文化生產正當性」。

陳仲祺表示，重大悲劇改編涉及敘事權力分配，創作者掌握詮釋與傳播管道，受難者及家屬則需承擔再現後果，此權力落差若未妥善處理，可能衝擊影視產業公信力與文化信任基礎。他說，另一方面，評論亦警示影視市場化運作可能帶來的風險。若歷史傷痛被娛樂化包裝，或以刺激情緒作為主要吸引力，將形成被稱為「創傷經濟」的文化現象，使歷史反思功能弱化，影像內容淪為注意力競逐工具。

針對電影戲劇化處理與創作自由議題，陳仲祺指出，電影確實存在虛構空間，但涉及真實歷史時，仍須意識其對集體記憶形塑的影響，「影射或過度重構敘事，可能改變社會對過去事件理解，因此建立歷史題材改編倫理指引，已成產業必須面對的課題」。

針對後續處理方式，陳仲祺表示，爭議核心不在檔期安排，而在創作正當性基礎，「在社會質疑尚未釐清前持續後製，可能加劇對立與情緒傷害，因此應暫停製作流程，重新進行溝通與評估」。他強調，此舉不涉及審查或限制創作，而是文化產業自律與責任實踐。

陳仲祺強調，《世紀血案》爭議或可成為台灣影視產業重新思考歷史改編電影定位的重要契機，「成熟文化體系不僅以市場規模衡量，也取決於創作自由與人性尊嚴之間的平衡能力」。