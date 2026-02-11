快訊／球星合約鬧雙胞一審判決出爐　林秉聖須賠攻城獅336萬餘元

▲本土職籃球星林秉聖因合約糾紛，一審被判須賠償新竹攻城獅隊336萬餘元。（圖／TPBL職籃提供）

記者黃哲民／台北報導

本土職籃球星林秉聖2023年換隊引發合約雙胞糾紛，被新竹攻城獅隊提告求償1200多萬元，纏訟近2年，攻城獅主張林男惡意違約、台新戰神隊惡意挖角，應連帶賠償，林的律師反批攻城獅「偷雞不著蝕把米」，心態有如「恐怖情人」，台北地院審結，今（11日）判林男須賠償336萬餘元，可上訴。

雙方今都沒到庭聆判。本案源於現年29歲的林秉聖，2023年8月15日由當時效力的台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊，宣布提前16天終止雙方合約，林恢復自由球員身分，同日台灣職籃PLG聯盟新竹攻城獅隊宣布，林男簽約加盟、將於次月（9月）1日起披掛上陣。

但林秉聖隔天（8月16日）PO文表明不加入攻城獅、自稱與攻城獅簽約是「思慮不周」，PO文當天並與當時隸屬T1聯盟的台北台新戰神隊簽約，同月24日列入戰神隊球員名單。

此舉引發合約雙胞糾紛，中華籃協居間協調無效，經營攻城獅隊的攻城獅文創公司主張，林秉聖簽約時已成年，應追究他「騎驢找馬」的違約責任，林男毀約使攻城獅失去重金禮聘的主力球星，戰力與商譽受損，也損失已支出費用及預期票房與商品等收入，估計共逾5000萬元。

攻城獅指台新戰神惡意挖角，用高薪利誘林秉聖跳槽違約，影響職籃交易秩序，要求林男和經營台新戰神隊的台新育樂公司連帶賠償其中1000萬元、林男另須單獨賠償違約金276萬餘元。

林秉聖在本案從沒出庭，他的律師曾主張攻城獅起訴不合法，請法官駁回起訴並罰鍰12萬元，後來出庭又狂酸攻城獅隱瞞中信特攻隊，與林男偷簽約、阻撓原球隊匹配報價留住球員的權利，才是惡意挖角，結果惹來一身腥，是典型「偷雞不著蝕把米」。

林秉聖的律師更批攻城獅律師團在法庭講幹話，被法官要求注意措辭後，仍以「死性不改」，形容攻城獅在林秉聖事件前，惡意挖角另1隊球員被抓包往事，且林與攻城獅簽約後，在1個月猶豫期內就表明終止，合約根本沒生效，攻城獅故意官宣林要加盟，企圖破壞林的人設。

林秉聖的律師痛批攻城獅是惡劣球團，存有得不到就要毀掉的「恐怖情人」心態，使林2年來飽受酸民攻擊，是最大受害者，攻城獅所稱的損失全屬咎由自取、「種什麼因、得什麼果」，請法官用判決還林公道。

林秉聖曾是中華男籃國手，主打得分後衛，2019年大學畢業後開始職籃生涯，2021年到2023年效力新北中信特攻隊期間，曾獲抄截王、年度最佳防守球員等獎項，並蟬聯年度防守第一隊成員，2024年投效對岸中國男籃職業聯賽CBA浙江廣廈雄獅俱樂部方興渡隊，去年（2025年）助球隊在CBA摘下隊史首冠。