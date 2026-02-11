騎士違規被檢舉嗆「被我抓到你就死定」　網友瘋狂自首：是我！

▲民眾po違規罰單嗆是誰檢舉的，遭網友狂酸。（示意圖／與本案無關，ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子日前在臉書社團貼出罰單，並怒嗆「敢檢舉我，被我抓到你就死定了！」結果貼文一出不僅沒人同情，反而引來大批網友撻伐，痛批他違規在先還敢大聲恐嚇，更紛紛留言「自首」搶當檢舉人，場面一度失控。該篇貼文目前已關閉留言功能，但爭議已在網路上持續延燒。

根據該騎士PO出的罰單，他因騎車向右變換車道未依規定使用方向燈，遭後方民眾錄影檢舉，警方依《道路交通管理處罰條例》第42條開罰1200元。明明是自己違規事實明確，男子卻選擇上網公審檢舉人，此舉立刻被網友視為「違規還討拍」的負面教材。網友毫不留情留言：「1200元繳不起嗎？」、「自己切換車道不打燈，是要後車用猜的嗎？」、「違規被檢舉的正確態度是改善習慣，不是發出來給大家笑話」。

該民眾貼文中充滿情緒性的恐嚇字眼，反而激起更大反彈。許多網友故意留言「是我檢舉的啦，違規仔」、「阿不就好兇，我檢舉的，想知道你能怎樣？」用反串方式表達不滿。更多網友則嚴肅指出，男子的發文已涉及「公然恐嚇」，建議原檢舉人可另行提告。留言串瞬間變成「自首大會」與法律教室，建議po文者下次記得遵守「罰單繳一繳」。

不少人痛批「不打方向燈誰知道你要去哪裡？」、「你這觀念，哪天就被同樣素質的駕駛帶走」。也有網友感嘆「難怪彰化交通那麼亂，就是檢舉人不夠多」。多數網友認為，與其上網發洩情緒，不如好好反省駕駛習慣，保護自己與其他用路人的安全才是正解。目前該貼文已無法留言。