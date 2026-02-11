全國首創垃圾前處理分選設備　台南城西更新爐年底拚完工營運

▲台南市長黃偉哲主持城西垃圾焚化廠更新爐點火儀式，宣告邁入試運轉階段。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府推動安南區城西垃圾焚化廠更新爐BOT案，自2023年動工以來，歷經物價波動及風災影響，目前整體工程進度已達95%，台南市長黃偉哲11日主持點火儀式，象徵工程進入完工前最後階段，正式邁入試運轉期，預計2026年底完工營運，未來將兼顧垃圾妥善處理與發電減碳效益。

黃偉哲表示，原訂於2025年11月舉行點火儀式，因丹娜絲風災影響延後辦理，今日順利點火意義重大。他強調，更新爐不僅補足台南垃圾處理缺口，也將提升發電效率與減碳效益，期盼後續試運轉如期如質完成，順利投入營運。

黃偉哲指出，垃圾是現代文明產生的副產品，焚化設施屬於鄰避設施，感謝安南區居民支持工程推動，讓更新爐順利進行。他也呼籲，垃圾處理不能只仰賴焚化爐，更須從源頭減量做起，落實資源回收與垃圾減量，才能長遠解決問題。

環保局說明，城西更新爐導入全國首創「垃圾前處理分選設備」，配置磁選機與渦電流系統，可有效分離金屬、提升燃燒效率，整體發電效率超過25%，成功轉型為高效能再生能源發電廠。2024年10月已取得再生能源同意備案，2025年3月與台電簽訂購電契約，適用公告躉購費率每度3.9482元，並於2026年1月完成掛表併聯，正式納入台電電力系統。

未來更新爐每年可處理約30萬噸民生垃圾，預估年發電量達2億6,244萬度，為舊廠兩倍以上，約可供應6萬4513戶家庭用電。

在污染防制方面，更新爐採多段式廢氣處理與脫硝系統，氮氧化物、硫氧化物及氯化氫排放濃度均低於法規標準；垃圾貯坑維持24小時抽氣，從源頭抑制污染物生成；廢水則分有機、無機處理，落實廠內循環零排放。

環保局長許仁澤指出，更新爐除提升處理量與發電效率，也兼顧環境教育功能。未來管理大樓及主廠房將設置綠動教育館與綠能觀光工廠，結合回饋設施規劃環境教育館，打造廢棄物循環教育園區，讓民眾了解垃圾處理與能源再利用流程。



環保局強調，更新爐預計今年底全量運轉，加入台南焚化處理系統，補足垃圾處理缺口，為城市永續發展奠定更穩固基礎。