竹聯幫成員走私市值1500萬海洛因　11人收押...手法粗糙檢警起疑

▲刑事局11日宣布破獲竹聯幫龍堂邱男經營跨國運毒集團，逮捕12名涉案成員到案 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

2025年7月間，刑事局偵三大隊接獲關務署通報，一個寮國寄出的國際快捷包裹，表面申報「錢包」，掃描查驗後赫見夾藏第一級毒品海洛因共58包，總毛重達4.575公斤、市價高達1500萬元。刑事局隨即報請台北地檢署信股指揮偵辦，從去年8月陸續收網逮捕該跨國集團共12名成員到案，並鎖定在寮國操盤指揮運毒主嫌是有竹聯幫龍堂背景的邱男（55歲、經查有毒品、賭博、強盜前科），由於多數犯嫌到案均否認運毒，除1名提供收件人電話的姚姓小弟交保外，其餘11人均收押禁見。

專案小組表示，雖然該批海洛市值達新台幣1300萬至1500萬元，但跨國運毒集團僅用布料縫製的手工錢包藏匿，手法相當粗糙，甚至專案小組懷疑跨國運毒集團藉此測試台灣海關、檢警查緝毒品的反應能力。







檢警採取監控下交付策略，在去年8月讓這批毒包裹入關，該集團孫、蘇2人為情侶，原預計在新店山區一處破屋取貨，但包裹由郵差送達當天，2人未現身領取，警方耐心等到第一線收貨與接運人員彭面後，循線再逮捕蔡姓男子等其餘7名涉案人。

警方最終鎖定在台灣操盤走私這些海洛因的蔡男（48歲、有毒品、槍砲、傷害、賭博前科），去年12月16日在新竹縣山區將其拘提到案。本案共查扣第一級毒品海洛因4575公克，手機20支、依托咪酯煙彈2顆、安非他命吸食器2個、海洛因注射針筒1支，以及安非他命3包等贓證物，最終將運毒集團共12名成員查緝到案，警訊後依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署複訊，但涉案成員均知跨國走私運輸一級毒品為重罪，均否認涉案，11人遭檢察官認定犯後態度不佳，申請羈押獲准。警方將續追該集團販毒金流和幕後藏鏡人。

