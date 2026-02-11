88會館神秘人「茶壺邱」首度曝光　刑警上班竟忙著搬酒涉逃漏稅

記者劉昌松／台北報導

新北市刑大偵二隊小隊長陳秋中，先前才因涉及撼動檢警高層的88會館案，檢調近日又發現，陳秋中多次在上班時間前往88會館案關鍵人物「茶壺邱」的店鋪搬酒，台北地檢署指揮調查局兵分5路搜索，以涉嫌偽造文書浮報加班費等事由約談陳秋中，同時將「茶壺邱」一併帶回釐清是否有酒品交易逃漏稅的問題。

▲外號「茶壺邱」的邱庭鋒捲入88會館案，疑似涉嫌逃漏稅遭檢調約談。（圖／記者劉昌松攝）

2022年間，新北檢偵辦郭哲敏涉賭博、地下匯兌獲利36億餘元案期間，爆出郭哲敏招待檢警高層到88會館飲宴風波，導致高檢署駐警政署政風室主任黃錦秋、刑事局副局長黃建榮、台北市警局士林分局長吳慶鴻等28名檢警高層遭處分，被揭露與檢警共宴享樂的，還有1名台北刑事圈知名商人「茶壺邱」邱庭鋒。

邱庭鋒在台北市大同區經營1間專賣老酒、紫砂壺的店鋪，經常有警官仕紳進出，因此而有「茶壺邱」的稱號，《ETtoday新聞雲》先前報導過，檢調查出，邱庭鋒曾與黃建榮、黃錦秋搭同班飛機回台，另曾接受郭哲敏招待前往柬埔寨旅遊，此外，邱庭鋒被拍到與時任中山分局偵查隊長林弘基等人，在郭哲敏的另一個69會館賭牌九，當時負責洗牌的正是新北刑大小隊長陳秋中，可見邱庭鋒與警界關係深厚。

檢調發現，郭哲敏在遭偵辦地下匯兌案之前，經常向邱庭鋒購買洋酒，動輒耗資上百萬元，但郭哲敏有時候會找陳秋中去邱庭鋒店裡搬貨，3人之間互動密切，只是88會館事件鬧大後，邱庭鋒的店鋪消沉了一段時間，直到近日，檢調獲報陳秋中又去邱庭鋒的店裡搬酒，專案小組比對發現，陳秋中經常在上班時間光明正大的去找邱庭鋒，懷疑他搬酒是為了買賣或另有目的。

新北市刑大11日表示，有關陳姓小隊長疑涉偽文等案，係配合本局督察室自檢自清，主動報請台北地檢署指揮偵辦，初步了解為陳員於勤務時間從事非公務行爲，疑有涉犯偽文等案，相關涉案情節將持續調查釐清，並全力配合台北地檢署偵辦。