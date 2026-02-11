失聯2年移工無照駕駛遭攔查　下秒噴7萬2罰鍰再被專勤隊收容

▲桃園市警局交通大隊昨晚在蘆竹區文中路取締酒駕勤務。（圖／市警局交通大隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通警察大隊昨（10）日晚間在蘆竹區文中路執行酒駕取締勤務時，攔查一輛自小客車未開大燈，員警攔查發現，越南籍范姓駕駛不但無照且失聯2年移工，警方當場開出3張罰單共計7萬2千元罰鍰且吊扣牌照，並將車輛移置保管，范姓駕駛則於偵訊後，移送移民署桃園專勤隊收容。

▲桃園市警局交通大隊昨晚在蘆竹區文中路取締酒駕勤務時，查出越南籍范姓駕駛無照駕駛，當場吊扣牌照。（圖／市警局交通大隊提供）

市警局交通大隊指出，交大直屬中隊昨晚在蘆竹區文中路一段執行駕取締勤務，針對來往可疑車輛實施過濾盤檢，執勤過程發現一輛自小客車未依規定開燈，員警隨即攔停示意停車受檢。員警發現，越南籍范姓駕駛神情慌張，面對員警詢問支吾其詞，且無法出示駕照等證明文件。

員警盤查透過系統比對，發現范男是已失聯長達2年移工，且是無照駕駛，當場依照《道路交通管理處罰條例》規定開出3張罰單，當場吊扣牌照，將車輛移置保管，3張罰單共計7萬2千元罰鍰，范姓駕駛於警訊後，依法移送移民署桃園專勤隊收容，等候遣返回越南。

▲桃園市警局交通大隊昨晚在蘆竹區文中路實施取締酒駕勤務。（圖／市警局交通大隊提供）

桃園交通警察大隊表示，因應交通新制上路，無照駕駛罰鍰已大幅提高，機車處1萬8千元以上至3萬6千元以下罰鍰，汽車處3萬6千元以上6萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛，籲請民眾切勿以身試法。

交大大隊長林東星呼籲，年關將至，各類尾牙餐敘活動頻繁，警方將持續針對易發生酒駕路段及時段嚴格執法，呼籲市民務必落實酒後不開車規定，平安迎接新春佳節。