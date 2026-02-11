　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐欣瑩登記新竹縣長初選　喊話：是「清流」對抗「黑金」的聖戰

▲▼ 徐欣瑩登記初選 。（圖／國民黨立委徐欣瑩辦公室提供）

▲徐欣瑩登記初選。（圖／國民黨立委徐欣瑩辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨2026新竹縣長提名競爭激烈，國民黨立委徐欣瑩今（11日）下午前往新竹縣黨部，正式登記參加2026新竹縣長黨內初選。徐欣瑩表示，面對外界質疑是「量身打造」、「充滿算計」的七三制初選，她沒有退縮，而是肩負著鄉親期待持續奮戰；並強調「登記不是妥協，而是戰鬥的開始」，這不僅是一場選舉，更是「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰，誠摯懇求黨員與全體縣民共同加入這場以改革為名的陽光行動。

徐欣瑩今日登記參選，新竹縣黨部外聚集來自竹縣各地的支持者，包含全縣徐姓宗親會、議員、代表、村里長等各級民意代表以及人民團體代表等超過500位，現場高喊「縣長好」、「新竹要欣瑩」、「唯一支持徐欣瑩」。

徐欣瑩登記完成後，向支持者發表談話，她引用日本前首相安倍晉三曾說過的一句話，「困難原本就在預料之中。然而，未來不是靠他人施捨而來的，是靠我們用自己的雙手去開拓的。」地方其實很驚訝，為何明知這場初選形同陷阱還要跳進去?但她表示，「如果退縮，新竹就真的陷入黑暗而失守了」。

徐欣瑩直言，這場初選的七三制依然是不公平的，但她不能因為制度不公，就將新竹拱手讓給舊勢力。她引用柯文哲的話「面對不公不義，難道還要裝優雅嗎？」 徐欣瑩選擇「明知山有虎、偏向虎山行」，要用壓倒性的民意，衝破這個被操弄的結構。

徐欣瑩特別提到，日本首相高市早苗女士在眾議院選舉，對於面對環境的艱困與結構的惡劣所展現的堅毅，這股力量深深觸動了他。談及去年國民黨主席選舉，黨員投下了神聖的一票，代表支持者和徐欣瑩一樣痛恨和稀泥，渴望一個正直、敢言、陽光、沒有弊案包袱的國民黨。

▲▼ 徐欣瑩登記初選 。（圖／國民黨立委徐欣瑩辦公室提供）

「如果今天向黑金陳舊的勢力低頭，那麼我們過去所堅持的改革理想，都將化為烏有」，徐欣瑩強調，在 2026 年的大選中，將面對民進黨以「肅貪掃黑」為破口的毀滅性攻擊，為了救黨、為了救新竹縣，她義不容辭。

徐欣瑩表示，新竹縣下一任的縣長，不僅是在路平、燈亮、水溝通，還要敢挑戰長期盤踞地方、阻礙改革的利益結構，還要思考如何在地緣政治動盪中讓城市維持能源自主，更要想辦法讓台灣半導體產業在國際供應鏈保持優勢、創造城市在國際上的能見度。

徐欣瑩因此提出「雙AI計畫」政策願景，要為新竹「按下成長的按鈕」，釋放這座城市無限的潛能。其一是「科技的AI」，推動桃竹竹苗大矽谷計畫，讓新竹在世界的舞台上，綻放引以為傲的科技光芒。第二是「有愛的AI」，將新竹打造成長健之鄉，讓每一位鄉親遇到困難時都能得到妥善的照顧、可以安心成家，並擁有理想工作的「有愛(AI)城市」。

徐欣瑩最後強調，他知道這場比賽還沒起跑就先落後，但為了新竹的清白與改革，他勇敢堅持、也非常拼命努力，懇請偉大的新竹縣民以及國民黨的黨員同志與他同行，邀請渴望陽光、拒絕黑金的鄉親做他的後盾，加入這場改革為名的行動。

▲▼ 徐欣瑩登記初選 。（圖／國民黨立委徐欣瑩辦公室提供）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！　校方慟：全力關懷家屬
「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼
2檔股「抓去關」新名單！
快訊／台中非洲豬瘟害慘全台！4官遭彈劾　市府：已拔官嚴懲
女毒蟲死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人
快訊／女毒蟲一聽被判死刑...當場腿軟癱坐椅上
快訊／陳嘉瑩毒駕撞死所長判死刑！劉家人三鞠躬淚謝：正義不會遲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「李四川第一天就能上手！」　朱立倫掛保證：全力支持新北起飛

和平需實力當後盾　許淑華：更先進武器讓敵人明白台灣難對付

林佳龍：感謝美眾院通過「台灣保護法案」　近日將簽台美貿易協定

「紀政姪子」民進黨25年黨員宣布退黨參選　嘆：沒派系就沒認同

快訊／台中非洲豬瘟害慘全台！4官遭彈劾　市府回應：已拔官嚴懲

侯友宜表態支持李四川！　劉和然：我全力支持一起並肩戰鬥

傅崐萁嗆絕不通過院版軍購　綠委轟：極端邪惡！為中國開台灣國防漏洞

「蔡賴大戰」敘事背後有跨境操弄痕跡　操作分工有4階段

快訊／「棒棒是強棒！」　侯友宜表態：一起全力支持李四川

民眾黨團態度大轉彎！放行院版軍購付委　綠委：驗證過去黃國昌在亂搞

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

「李四川第一天就能上手！」　朱立倫掛保證：全力支持新北起飛

和平需實力當後盾　許淑華：更先進武器讓敵人明白台灣難對付

林佳龍：感謝美眾院通過「台灣保護法案」　近日將簽台美貿易協定

「紀政姪子」民進黨25年黨員宣布退黨參選　嘆：沒派系就沒認同

快訊／台中非洲豬瘟害慘全台！4官遭彈劾　市府回應：已拔官嚴懲

侯友宜表態支持李四川！　劉和然：我全力支持一起並肩戰鬥

傅崐萁嗆絕不通過院版軍購　綠委轟：極端邪惡！為中國開台灣國防漏洞

「蔡賴大戰」敘事背後有跨境操弄痕跡　操作分工有4階段

快訊／「棒棒是強棒！」　侯友宜表態：一起全力支持李四川

民眾黨團態度大轉彎！放行院版軍購付委　綠委：驗證過去黃國昌在亂搞

替身墜落《豆腐媽媽》持續趕拍中　周遊「後天出國」揭導演兒近況

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

日女偶像零下穿泳裝挨轟　「道歉後加碼公開拍賣」再掀議

「李四川第一天就能上手！」　朱立倫掛保證：全力支持新北起飛

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

出門總是拖拖拉拉？ 「5招」教你擺脫遲到　打造準時體質

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

和平需實力當後盾　許淑華：更先進武器讓敵人明白台灣難對付

胡凱兒台北演唱會秒殺「宣布唱進台中、高雄」　預告重現髮片畫面

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該

政治熱門新聞

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

快訊／李四川辭台北副市長　爭取藍新北市長提名

尷尬！黃國昌掃街遭當面嗆聲　民眾嗆：超速仔土城的選擇

快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選三蘆議員

即／放棄7連霸！新北議員周雅玲確定裸退

高金素梅遭搜索　郭正亮曝「下一個」

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！延宕武器交付

快訊／輝達、台北市完成簽約！最快6月開工　蔣萬安：台北就是輝達的家

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸

民眾黨同意院版軍購條例付委　國民黨仍要自提版本

花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批

更多熱門

相關新聞

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

民眾黨團今（11日）表示，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨最最最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」。對此，前立委郭正亮表示，現在針對已發生的事，提醒國民黨要有策略調整，民眾黨也會算自己的利益，國民黨不要以為民眾黨永遠是你的票，民眾黨絕不會想得罪美國。他強調，應該跟韓國總統李在明一樣，試圖在中國、美國乃至日本找空間，國民黨為什麼不這樣做？現在做到讓好像是反美政黨，這個就嚴重了，在台灣政治這個氛圍出來，對國民黨會很不利。　

李四川3月投入新北市長選戰　藍小雞力挺：盼守住最大執政直轄市

李四川3月投入新北市長選戰　藍小雞力挺：盼守住最大執政直轄市

李四川宣布爭取新北市長提名　蘇巧慧：無論對手是誰都已做好準備

李四川宣布爭取新北市長提名　蘇巧慧：無論對手是誰都已做好準備

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

震傳媒民調／63.5%不認同鄭麗文喊接受身為中國人　小草也過半不滿

震傳媒民調／63.5%不認同鄭麗文喊接受身為中國人　小草也過半不滿

關鍵字：

徐欣瑩2026新竹縣長初選國民黨

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面