徐欣瑩登記新竹縣長初選　喊話：是「清流」對抗「黑金」的聖戰

▲徐欣瑩登記初選。（圖／國民黨立委徐欣瑩辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨2026新竹縣長提名競爭激烈，國民黨立委徐欣瑩今（11日）下午前往新竹縣黨部，正式登記參加2026新竹縣長黨內初選。徐欣瑩表示，面對外界質疑是「量身打造」、「充滿算計」的七三制初選，她沒有退縮，而是肩負著鄉親期待持續奮戰；並強調「登記不是妥協，而是戰鬥的開始」，這不僅是一場選舉，更是「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰，誠摯懇求黨員與全體縣民共同加入這場以改革為名的陽光行動。

徐欣瑩今日登記參選，新竹縣黨部外聚集來自竹縣各地的支持者，包含全縣徐姓宗親會、議員、代表、村里長等各級民意代表以及人民團體代表等超過500位，現場高喊「縣長好」、「新竹要欣瑩」、「唯一支持徐欣瑩」。

徐欣瑩登記完成後，向支持者發表談話，她引用日本前首相安倍晉三曾說過的一句話，「困難原本就在預料之中。然而，未來不是靠他人施捨而來的，是靠我們用自己的雙手去開拓的。」地方其實很驚訝，為何明知這場初選形同陷阱還要跳進去?但她表示，「如果退縮，新竹就真的陷入黑暗而失守了」。

徐欣瑩直言，這場初選的七三制依然是不公平的，但她不能因為制度不公，就將新竹拱手讓給舊勢力。她引用柯文哲的話「面對不公不義，難道還要裝優雅嗎？」 徐欣瑩選擇「明知山有虎、偏向虎山行」，要用壓倒性的民意，衝破這個被操弄的結構。

徐欣瑩特別提到，日本首相高市早苗女士在眾議院選舉，對於面對環境的艱困與結構的惡劣所展現的堅毅，這股力量深深觸動了他。談及去年國民黨主席選舉，黨員投下了神聖的一票，代表支持者和徐欣瑩一樣痛恨和稀泥，渴望一個正直、敢言、陽光、沒有弊案包袱的國民黨。

「如果今天向黑金陳舊的勢力低頭，那麼我們過去所堅持的改革理想，都將化為烏有」，徐欣瑩強調，在 2026 年的大選中，將面對民進黨以「肅貪掃黑」為破口的毀滅性攻擊，為了救黨、為了救新竹縣，她義不容辭。

徐欣瑩表示，新竹縣下一任的縣長，不僅是在路平、燈亮、水溝通，還要敢挑戰長期盤踞地方、阻礙改革的利益結構，還要思考如何在地緣政治動盪中讓城市維持能源自主，更要想辦法讓台灣半導體產業在國際供應鏈保持優勢、創造城市在國際上的能見度。

徐欣瑩因此提出「雙AI計畫」政策願景，要為新竹「按下成長的按鈕」，釋放這座城市無限的潛能。其一是「科技的AI」，推動桃竹竹苗大矽谷計畫，讓新竹在世界的舞台上，綻放引以為傲的科技光芒。第二是「有愛的AI」，將新竹打造成長健之鄉，讓每一位鄉親遇到困難時都能得到妥善的照顧、可以安心成家，並擁有理想工作的「有愛(AI)城市」。

徐欣瑩最後強調，他知道這場比賽還沒起跑就先落後，但為了新竹的清白與改革，他勇敢堅持、也非常拼命努力，懇請偉大的新竹縣民以及國民黨的黨員同志與他同行，邀請渴望陽光、拒絕黑金的鄉親做他的後盾，加入這場改革為名的行動。



