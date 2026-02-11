春節安全維護工作起跑　許淑華至竹山分局轄區慰問基層員警

▲春節安全維護工作首日，許淑華至竹山慰問員警與協勤民力。（圖／南投縣政府提供，下同）



記者高堂堯／南投報導

南投縣加強春節重要節日安全維護工作，自2月9日起開始為期15天，以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」3大工作為主軸；縣長許淑華特別於9日晚間前往竹山警分局及轄下各派出所慰問辛勞的值勤員警與協勤民力，感謝其付出和犧牲，讓縣民可以安心過好年。

許淑華當天在縣警局長謝宗宏的陪同下，分別前往竹山分局、竹山派出所、中和派出所、鹿谷分駐所及延平派出所慰問，並贈送慰問品；縣警局則安排全縣春節慰問行程共分為5組，由縣長、副縣長、警察局局長、2位副局長、主任秘書及督察長等人分別擔任領隊幹部，至全縣各分局、派出所致贈慰問品。

許淑華表示，竹山鹿谷地區因為有紫南宮、溪頭等觀光景點，過年時人潮車潮很多，必會加重勤務工作，特別感謝警察同仁及義警、民防、社區守望相助隊協勤民力這段期間辛勞，犧牲春節連續假期與家人團聚時間，全力投入維護治安及交通疏導、為民服務等工作，讓南投縣的旅遊品質獲得保障，也希望眾人執勤時能注重自身安全。

謝宗宏指出，今年警政署規劃自115年2月9日22時起至2月23日24時止執行「115年加強重要節日安全維護工作」，透過維護金融機構安全、取締賭博犯罪、交通疏導管制、防制交通事故、設置機動派出所及結合民力服務社區等6項作為，讓民眾安心過節慶；謝宗宏也特別提醒民眾反詐騙的觀念，秉持1聽2掛3查證的原則，平時向周遭親友多宣導提醒，去年全縣遭詐騙金額比前年減少20%，顯見反詐騙的成效。