2026台灣燈會在嘉義　LINE@開放登記超級瑪利歐限量小提燈

▲2026台灣燈會限量「磚塊小提燈」開放慢遊嘉義LINE@登記 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會將於嘉義盛大登場，嘉義縣政府攜手國際知名企業日本任天堂股份有限公司，推出話題燈區「超級瑪利歐・星燦嘉年華」，結合主題燈飾展演、親子互動遊戲體驗與角色見面會，打造寓教於樂、跨世代共享的燈會新亮點。

其中最受矚目的限量「？磚塊小提燈」，以經典瑪利歐問號磚塊為設計靈感，消息曝光後即引發關注。民眾只要免費加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」，完成預約登記，即有機會免費獲得，預料將掀起蒐藏與拍照打卡熱潮。

嘉義縣文化觀光局表示，本次小提燈採全數LINE@預約制發放，確保領取秩序與公平性。民眾加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」後，可透過「事前抽籤」或「活動期間現場登記」兩種方式參與，每個LINE帳號限領1個，數量有限，送完為止。此外，活動亦規劃景點集章加碼贈送方案，達成指定集章條件並預約成功者，可再領取1個，鼓勵民眾深入體驗嘉義在地景點。

事前抽籤登記期間為2月12日至2月24日，民眾可透過LINE官方帳號完成線上登記並選擇可領取時段。中選名單將於2月25日公布，中選者可於3月3日至3月15日燈會活動期間，依預約時段前往「超級瑪利歐・星燦嘉年華燈區」兌換。

若未參與事前抽籤或未中選者，也可於燈會期間（3月3日至3月15日），每日上午9時加入LINE官方帳號進行當日現場登記，選擇可兌換時段，額滿為止。完成預約後，依指定時間前往現場即可免費領取。

文化觀光局提醒，兌換時須出示本人手機中的LINE官方帳號兌換畫面進行核銷，截圖或拍照畫面無效，並須依預約時段準時到場，逾時將不予保留名額。建議民眾提前加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」，妥善規劃行程，把握參與2026台灣燈會與收藏限定「？磚塊小提燈」的難得機會