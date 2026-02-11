春節將至供電備戰　台電金門專案檢測重要場站

▲農曆春節連假將至，台電金門區處啟動專案檢測，強化交通場站與醫療院所用電安全。(圖／台電金門區處提供)

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節連假將至，為確保返鄉與旅遊人潮高峰期間供電穩定，台電提前啟動專案檢測，強化交通場站與醫療院所用電安全。台電金門區處10日拜會金門港旅運中心，針對供電狀況進行交流與檢視，全力守護春節期間公共設施正常運作。

台電表示，春節期間大量旅客返鄉與觀光出遊，交通運輸系統負載明顯增加，同時醫院急診與住院服務需全天候維持運作，對電力穩定度要求極高。供電品質除了仰賴電力系統本身穩定外，用戶端自有受電設備的維護情形同樣是關鍵因素。

台電金門區處處長顏國俊於10日率隊前往金門港旅運中心，拜會港務處處長許嘉興，了解旅運中心電力配置與設備維護狀況，並就用電安全與技術層面交換意見，期望透過雙方合作，提升重要公共設施供電可靠度。

台電說明，平時即持續協助用戶辦理設備檢查與維護，春節前更提前部署專案檢測，針對航運場站、機場及醫療院所等重點用戶，加強設備巡視與用電安全宣導，協助排除潛在風險，降低連假期間突發停電事故發生機率。

台電強調，已與各重要用戶及其電氣負責人保持密切聯繫，提供必要技術支援，並提醒落實定期檢查與保養機制，盼在春節期間讓交通運輸與醫療服務順利運作，讓民眾安心過好年。