封紅布、靈籤暫別人間！西螺媽祖送神日莊嚴登場　初四再開天意

▲西螺福興宮鳴鐘擂鼓36響，今日送神封籤儀式，場面莊嚴隆重。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

今（11）日農曆12月24日，是民間傳統「送神日」。西螺福興宮於吉時依循古禮舉行送神封籤儀式，鐘鼓齊鳴36響，在冬日陽光映照下，廟埕香煙繚繞、信眾雙手合十，為一年一度的重要年終儀式揭開序幕。

上午時分，鼓聲沉穩有力，鐘聲層層回盪，響徹整個廟埕。西螺福興宮董事長楊文鐘、西螺鎮長廖秋萍率領眾紳董、值年頭家與爐主，敬備鮮花、素果與供品，在誦經團虔誦經文、稟疏上聞後，進行祈福團拜，叩謝神恩。場面莊嚴肅穆，不少信眾專程前來參與，為過去一年平安順遂獻上感恩。

▲冬日陽光映照下，廟埕香煙繚繞、信眾虔誠持香。（圖／記者游瓊華翻攝）

儀式重頭戲「送神封籤」在誦經聲中緩緩展開。廟方依古禮將西螺媽祖靈籤整齊收妥，以鮮紅布料層層包裹，並貼上封條。紅布覆蓋的那一刻，全場靜默，象徵諸神啟程返回天庭述職，上言人間善行。這一封，也為舊歲正式畫下句點。

鳴鐘擂鼓36響，更象徵圓滿與敬意，恭送神明回天庭報告。依照傳統，靈籤將於丙午年正月初四子時「接神日」再度啟封。屆時將先擲公籤（國運籤）請示神意，確認神明回駕後，才開放信眾擲爻問神，展開新一年的守護與指引。

▲將西螺媽祖靈籤整齊收妥，以鮮紅布料包裹。（圖／記者游瓊華翻攝）

「送神日是傳統年俗中非常重要的一環，代表一年的總結與感恩。」西螺福興宮董事長楊文鐘說明，送神其實也是謝神，「一年平安真的很重要，來向媽祖說聲謝謝。」這天在民間也被稱為「清囤」，意指神明上天庭報告期間，民眾可整理神房與神龕，為新年做好準備；不過，送神日仍開放參拜，信仰不中斷。

楊文鐘強調，感謝天上聖母與眾神光照地方，讓鄉親舊歲平安順遂，也期盼新的一年風調雨順、地方安康。他並預告，大年初四子時將舉行接神開籤儀式，邀請信眾再度回到廟埕，共迎神明回駕，祈求新歲吉順降祥。

▲西螺福興宮於吉時依循古禮舉行送神封籤儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）