　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

生死瞬間影片曝光！他被食物噎到　「這樣做」救了自己一命

▲▼生死瞬間影片曝光！他被食物噎到　「這樣做」救了自己一命。（圖／翻攝IG）

▲耶爾德冷靜自救，很快把堵住喉嚨的食物吐出來。（圖／翻攝IG）

記者吳美依／綜合報導

土耳其急救技術員耶爾德（İlyas Yıldır）在辦公室用餐時，不小心被食物噎住，但他冷靜運用周遭環境與專業知識，對自己施行哈姆立克急救法（Heimlich Maneuver），果真成功排出異物，驚險過程全被監視器拍下。

吃飯被噎到　急救員機靈自救

事發地點位於奧斯曼尼耶省（Osmaniye）阿里貝伊利社區（Alibeyli）112急救中心。耶爾德當時正在自己負責培訓課程的辦公室內獨自用餐。突然之間，一塊食物卡在喉嚨，讓他完全無法呼吸。

監視畫面顯示，耶爾德迅速起身走到座椅後方，將胸部用力壓在椅背上，對自己實施哈姆立克急救法。經過4、5次用力按壓後，卡住的食物終於被排出，他才恢復正常呼吸。

感嘆超幸運　還原自救過程

耶爾德事後表示，「大家通常知道哈姆立克急救法需要他人協助，但很少人了解獨自一人時該如何自救。當呼吸道完全阻塞，知道正確處置方式非常重要。這次我靠自己的專業救了自己，真的很幸運。」

他進一步說明當時獨自施救的技巧，「如果你是一個人，且房內沒有椅子，也可以利用桌子或任何堅硬的物體。將該物體頂在肋骨下方、也就是橫膈膜的位置，並向前用力擠壓。原理是利用肺部殘餘的空氣壓力，將喉嚨中的異物排出。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！　校方慟：全力關懷家屬
「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼
2檔股「抓去關」新名單！
快訊／台中非洲豬瘟害慘全台！4官遭彈劾　市府：已拔官嚴懲
女毒蟲死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人
快訊／女毒蟲一聽被判死刑...當場腿軟癱坐椅上
快訊／陳嘉瑩毒駕撞死所長判死刑！劉家人三鞠躬淚謝：正義不會遲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

螞蟻人崩潰？泰國飲品革命今上路　點「正常甜泰奶」含糖量先砍50%

川普下通牒！　澤倫斯基擬2/24宣布總統大選綁和平協議公投

呂翰九與美副貿易代表會談　討論進口車安全標準等非關稅壁壘

生死瞬間影片曝光！他被食物噎到　「這樣做」救了自己一命

東京、奈良爆麻疹案例！足跡遍及羽田機場、北海道　他發病前曾赴韓

偷拍「12男學生換衣服」！日本32歲變態男老師被逮　藏60部色情片

高市早苗大勝！調查揭76%日本人認為「日中關係沒必要改善」

客機故障迫降「衝出跑道墜海」！　機翼斷裂55人全幸運生還

印尼客機「遭武裝份子槍擊」墜機！2飛行員遇難　其餘11人失蹤

貿易協議最大贏家是這2國　經濟學人：台灣2500億美元投資恐難兌現

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

螞蟻人崩潰？泰國飲品革命今上路　點「正常甜泰奶」含糖量先砍50%

川普下通牒！　澤倫斯基擬2/24宣布總統大選綁和平協議公投

呂翰九與美副貿易代表會談　討論進口車安全標準等非關稅壁壘

生死瞬間影片曝光！他被食物噎到　「這樣做」救了自己一命

東京、奈良爆麻疹案例！足跡遍及羽田機場、北海道　他發病前曾赴韓

偷拍「12男學生換衣服」！日本32歲變態男老師被逮　藏60部色情片

高市早苗大勝！調查揭76%日本人認為「日中關係沒必要改善」

客機故障迫降「衝出跑道墜海」！　機翼斷裂55人全幸運生還

印尼客機「遭武裝份子槍擊」墜機！2飛行員遇難　其餘11人失蹤

貿易協議最大贏家是這2國　經濟學人：台灣2500億美元投資恐難兌現

替身墜落《豆腐媽媽》持續趕拍中　周遊「後天出國」揭導演兒近況

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

日女偶像零下穿泳裝挨轟　「道歉後加碼公開拍賣」再掀議

「李四川第一天就能上手！」　朱立倫掛保證：全力支持新北起飛

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

出門總是拖拖拉拉？ 「5招」教你擺脫遲到　打造準時體質

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

和平需實力當後盾　許淑華：更先進武器讓敵人明白台灣難對付

胡凱兒台北演唱會秒殺「宣布唱進台中、高雄」　預告重現髮片畫面

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

【狂嗅「美腿陣」】台中警犬隊臨檢酒店　「暨萌又殺」畫面曝

國際熱門新聞

女槍手血洗校園10死　加總理緊急取消出訪

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

川普震怒「投資落後」對日發飆　他赴美談判

冬奧主辦調查　多名選手獎牌一跳就斷

即／加拿大校園槍擊「至少10死25傷」

宏都拉斯：逐步與台灣恢復邦交

淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」全曝光

台積電ADR漲1.83％！　AI疑慮再起美股跌多漲少

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

百年咖啡壺變中資　義大利製造大危機

跟監蔡英文！華裔男認當中共間諜判4年

燒到瑞典王室！　王妃認了「見過艾普斯坦」

冬奧最忙教練帶13國選手！15分鐘換一次隊服

帛琉參議長收賄替北京喉舌　被美制裁

更多熱門

相關新聞

男囚獲假外出　返家「連殺3血親」

男囚獲假外出　返家「連殺3血親」

土耳其發生一起滅門慘案，一名囚犯在獲准外出服刑期間，竟然返回家中將自己的8歲女兒與57歲母親槍殺，後來假扮成郵差，誘騙分居中的妻子開門，在家門口犯案後也結束了自己的生命。

情侶找貓當支架　親密自拍牠傻眼

情侶找貓當支架　親密自拍牠傻眼

翁運動突身體不適　急求助警即時送醫

翁運動突身體不適　急求助警即時送醫

FAST口訣　快速判斷是否腦中風

FAST口訣　快速判斷是否腦中風

37歲女移工遭斬首！屍塊丟垃圾桶

37歲女移工遭斬首！屍塊丟垃圾桶

關鍵字：

急救自救哈姆立克噎到土耳其

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面