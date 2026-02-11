生死瞬間影片曝光！他被食物噎到　「這樣做」救了自己一命

▲耶爾德冷靜自救，很快把堵住喉嚨的食物吐出來。（圖／翻攝IG）



記者吳美依／綜合報導

土耳其急救技術員耶爾德（İlyas Yıldır）在辦公室用餐時，不小心被食物噎住，但他冷靜運用周遭環境與專業知識，對自己施行哈姆立克急救法（Heimlich Maneuver），果真成功排出異物，驚險過程全被監視器拍下。

吃飯被噎到 急救員機靈自救

事發地點位於奧斯曼尼耶省（Osmaniye）阿里貝伊利社區（Alibeyli）112急救中心。耶爾德當時正在自己負責培訓課程的辦公室內獨自用餐。突然之間，一塊食物卡在喉嚨，讓他完全無法呼吸。

監視畫面顯示，耶爾德迅速起身走到座椅後方，將胸部用力壓在椅背上，對自己實施哈姆立克急救法。經過4、5次用力按壓後，卡住的食物終於被排出，他才恢復正常呼吸。

感嘆超幸運 還原自救過程

耶爾德事後表示，「大家通常知道哈姆立克急救法需要他人協助，但很少人了解獨自一人時該如何自救。當呼吸道完全阻塞，知道正確處置方式非常重要。這次我靠自己的專業救了自己，真的很幸運。」

他進一步說明當時獨自施救的技巧，「如果你是一個人，且房內沒有椅子，也可以利用桌子或任何堅硬的物體。將該物體頂在肋骨下方、也就是橫膈膜的位置，並向前用力擠壓。原理是利用肺部殘餘的空氣壓力，將喉嚨中的異物排出。」