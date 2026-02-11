川普下通牒！　澤倫斯基擬2/24宣布總統大選綁和平協議公投

▲ 川普政府傳出要求烏克蘭在5月中旬以前完成大選。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基傳出最快將在2月24日俄烏戰爭滿4周年當天，對外宣布總統大選與和平協議公投計畫。英媒《金融時報》引述多名烏克蘭及歐洲官員說法披露，華府向基輔施加龐大壓力，要求必須在5月15日前完成投票，否則美方承諾的安全保障恐怕落空。

川普政府急於6月前簽署文件 盼期中選舉前見成果

消息人士透露，川普政府正積極推動烏克蘭在春季結束這場戰爭。澤倫斯基上周受訪時證實，美方希望在6月前完成所有文件簽署，「他們說希望在6月前完成一切，讓戰爭落幕」，更透露白宮似乎急於在11月期中選舉前取得成果，「他們想要一個明確的時程表。」

《路透》先前報導，美烏談判代表正在討論的框架顯示，任何和平協議都將交由烏克蘭選民公投決定，同時舉行全國大選。這對澤倫斯基而言是重大政治轉向，因為他過去多次強調，在戒嚴狀態及數百萬人流離失所、約2成國土遭占領的情況下，無法舉行選舉。

民調落後札盧茲尼3% 西方官員：須與連任綁在一起

一名西方官員表示，「烏方強烈認為，這些安排必須與澤倫斯基競選連任綁在一起。」但2019年上任的澤倫斯基在多年戰事與政府貪腐醜聞衝擊下，民意已大不如前，最新民調顯示其支持度落後潛在獨立候選人、前軍事總司令及現任駐英大使札盧茲尼（Valerii Zaluzhny）3個百分點。

專家示警：選務需6個月準備 俄無人機恐干擾投票

但專家警告，戰時倉促選舉恐危及正當性。基輔智庫OPORA專家艾瓦佐夫斯卡（Olha Aivazovska）指出，選務準備至少需要6個月，若未停火，俄羅斯可能以無人機輕易干擾投票，「使全國投票所都處於威脅下。」

烏俄目前在頓巴斯等關鍵領土問題上仍存在重大分歧，澤倫斯基表明將「堅守我們的立場」，拒絕在領土議題上讓步。