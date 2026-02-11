偷拍「12男學生換衣服」！日本32歲變態男老師被逮　藏60部色情片

▲日本一名男老師趁著社團活動後的更衣時間，偷拍12名男學生的不雅影片。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣川口市一所公立高中驚爆偷拍醜聞，一名32歲男教師因對未成年男學生產生性慾，竟在學校更衣室內偷拍12名十幾歲未成年男學生換衣服的影片。埼玉縣警察搜查一課與川口警察署10日以違反性影像拍攝處罰法、違反兒童色情禁止法等罪嫌，將這名住在川口市坂下町的變態教師逮捕。

根據《埼玉新聞》報導，警方調查，這名32歲男老師2025年6月22日在學校更衣室內使用智慧型手機偷拍12名未成年男學生換衣服。2025年10月31日，他更將這些偷拍的影片與靜態照片儲存到USB隨身碟中，製作成兒童色情影像。

警方今年1月23日因另一起性騷擾案件前往該教師住處搜索時，意外在扣押的USB隨身碟中發現多名男性的色情影像，才讓整起偷拍案東窗事發。根據調查，這名老師是受害學生所屬社團的指導老師，並利用社團活動結束後的時間，在更衣室內犯案。

嫌犯坦承犯行表示，「因為對男學生有性方面的興趣，才會用手機偷拍並存進USB」。

警方透露，嫌犯的USB隨身碟中共儲存約60部偷拍影片，目前正在追查是否還有其他受害學生。對於此事，埼玉縣教育委員會及該校面對媒體採訪時僅表示，「案件正在調查中，無法回應。」