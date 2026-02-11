「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

記者劉昌松／台北報導

立委高金素梅涉詐領助理費、協會補助款及違法輸入陸製快篩等3案，北檢10日指揮調查局國安站搜索約談。她凌晨移送北檢複訊時，身旁1名女調查官因外型亮眼意外成為現場焦點，更被形容神似港星「紫霞仙子」朱茵。據悉該調查官為國安站副主任陳詩茹，台大化學研究所畢業，2005年考取調查官，任職國安站期間曾偵辦多起共諜案。

▲國家安全維護工作站副主任陳詩茹（左）移送高金素梅意外吸引現場人關注。（圖／記者黃彥傑攝）

高金素梅11日凌晨0時許在3名女調查官陪同下，搭乘調查局座車抵達北檢，現場聚集不少支持者守候，見她下車時高喊「委員加油」。移送過程中，其中一名女調查官全程緊牽高金素梅手臂，神情專注、步伐穩健，面對鏡頭不發一語，仍保持高度警戒與專業態度，吸引大批媒體鏡頭搶拍。

據了解，該名女調查官為國安站副主任陳詩茹，台大化學研究所畢業，為調查班第42期結業生，當年以全期第5名成績結訓。她因表現優異，結業後曾留任幹部訓練所協助輔導新進學員，並因外型亮眼在體系內被稱為「調查局之花」。陳詩茹後續調任國安站，從專員一路升任副主任，辦案能力深獲肯定，任職期間曾偵辦多起共諜案件，此次高金素梅案亦由她承辦。

▲現年54歲的朱茵當年憑住「紫霞仙子」一角而成為了大家心目中的女神。（圖／翻攝自網路、朱茵微博）

不過，高金素梅凌晨移送北檢複訊後，僅約30分鐘即出現身體不適狀況，檢察官考量她身體狀況不適合繼續訊問，遂諭知限制出境、出海，並由助理陪同前往台大醫院就醫。

高金素梅隨後在法警攙扶下離開偵查庭，過程中神情凝重、步伐虛弱，雙手緊抱法警手臂，頭部也一度靠在法警肩側。她走出北檢大門後，由2名助理接手攙扶上車，隨即送往醫院檢查治療。

至於高金素梅涉案部分，檢調目前已掌握相關帳冊資料，正持續比對薪資申報紀錄與補助款流向，並釐清是否涉及不法金流及相關責任歸屬，詳細案情仍待檢方進一步偵辦。