嘉義燈會400攤商齊聚 　食品安全講習全面升級

▲▼ 2026台灣燈會嘉義登場 衛生局提前部署食安防線 400攤商齊上課 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義盛大登場，預期吸引大量賞燈人潮。為讓民眾「逛得開心、吃得安心」，嘉義市政府衛生局提前啟動食品安全管理機制，今（11）日結合經濟發展處舉辦燈會攤商說明會及食品衛生講習，全面強化燈會設攤食品業者及工作人員團膳供應安全把關，共約400人出席響應。

本次講習重點聚焦食品良好衛生規範準則（GHP）宣導，內容涵蓋從業人員個人衛生管理、製程作業避免交叉污染、食材貯存與溫度控管，以及作業環境清潔維護等關鍵事項，協助業者建立完善自主管理觀念。衛生局表示，燈會期間將每日派員至現場執行稽查，加強源頭管理與即時輔導，確保攤商落實各項衛生規範。

衛生局呼籲，所有設攤食品業者及團膳供應業者應嚴格落實人員健康監測、作業流程分區、生熟食分流及食材溫度控制等重點管理措施；針對提供燈會工作人員餐食的團膳業者，亦將進行成品抽驗與每日稽查，從製作到供餐全程把關，守護供餐品質與安全。

衛生局長趙紋華提醒民眾，賞燈品嚐美食時，務必遵守「預防食品中毒五要原則」——勤洗手、選擇新鮮食材、生熟食分開、食品徹底加熱及低溫保存。如發現食品衛生疑慮，可即時向衛生局反映，共同維護燈會期間的飲食安全。