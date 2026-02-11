　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

春節用電大整備！台電啟動高雄專案檢測　確保交通醫療不中斷

▲▼春節用電大整備！台電啟動高雄專案檢測　確保交通醫療不中斷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲春節用電大整備，台電啟動高雄專案檢測。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

春節將至，為確保高雄地區大眾運輸及醫療院所等重要公共設施供電穩定，台電高雄區處與鳳山區處於年節前夕共同啟動春節專案檢測，辦理外線供電設備全面點檢，並會同各單位機電人員針對內線責任分界點設備及用戶端保護電驛進行檢視與技術交流，強化整體供電安全與應變機制。

台電高雄區處與鳳山區處近日由兩區處處長、副處長率隊，前往高雄小港國際機場、高鐵左營站、高雄車站、高雄捷運公司，以及高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設醫院、高雄長庚紀念醫院等大型醫院，辦理外線供電設備全面點檢。

台電高雄區處處長黃志榮表示，區處早於一個月前即預先盤點轄內線路脆弱點並完成改善作業，提前做好風險管控。本次年前重點用戶拜訪，除實地檢視設備運作情形外，更透過面對面交流，強化雙方聯繫與橫向通報機制，讓用戶對台電配電系統更為安心。

因應春節9天連假，區處除維持常態巡修人力外，亦增派工班待命，加強事故應變整備，確保如遇突發停電事件能即時處理、迅速復電。

▲▼春節用電大整備！台電啟動高雄專案檢測　確保交通醫療不中斷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電啟動高雄專案檢測，確保交通醫療不中斷。（圖／記者賴文萱翻攝）

同時，針對轄內重要觀光景點，包括愛河灣及高雄港16至18號碼頭舉辦之「高雄冬日遊樂園」活動場域，亦安排同仁加強設備巡視與點檢，確保大型活動期間供電穩定。

考量機場為春節期間國內外旅客往返的重要交通樞紐，鳳山區處處長黃明舜亦親赴高雄小港國際機場拜訪，與航空站主任王郁珍就春節期間供電整備與應變作業交換意見。航空站方面感謝台電辦理專案檢測，並表示各項備援措施均已完成整備，將全力因應節慶旅運高峰。

▲▼春節用電大整備！台電啟動高雄專案檢測　確保交通醫療不中斷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲防春節出包，台電用電大整備，確保交通醫療不中斷。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，鳳山區處副處長亦前往台鐵鳳山站及正義站，實地關心電力調度狀況，並向用戶及其電氣負責人加強用電安全宣導與技術交流，提醒落實自有設備定期檢查與維護，降低設備異常風險。

台電表示，本次春節專案檢測由兩區處主管率領第一線同仁，在連假前全面盤點重點公共場所供電情形，並持續與相關用戶保持密切聯繫，提供必要技術支援，協助強化用電安全管理。

台電將以最高標準完成供電整備，確保春節期間交通順暢、醫療運作穩定，讓市民與返鄉旅客安心過好年。

春節用電大整備！台電啟動高雄專案檢測　確保交通醫療不中斷

春節用電大整備！台電啟動高雄專案檢測　確保交通醫療不中斷

春節將至　台電金門專案檢測重要場站

農曆春節連假將至，為確保返鄉與旅遊人潮高峰期間供電穩定，台電提前啟動專案檢測，強化交通場站與醫療院所用電安全。台電金門區處10日拜會金門港旅運中心，針對供電狀況進行交流與檢視，全力守護春節期間公共設施正常運作。

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

