「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平　561公里高空清晰入鏡

▲福衛八號星系首顆「齊柏林衛星」拍攝到台南安平城市景觀。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）首波公開影像正式亮相，其中一張清晰拍攝到台南安平，讓台南城市樣貌自離地約561公里的太空軌道清楚呈現，成為國內外關注焦點。

影像由衛星於太陽同步軌道上完成拍攝，即使在數百公里高空，仍可細緻辨識安平沿海地形、港灣紋理與城市街廓，象徵台灣自製高解析度遙測衛星技術邁入新里程。

齊柏林衛星於2025去年11月升空，歷經功能驗證與軌道操控測試，2026年1月正式執行取像任務。此次公布的五張代表性影像，涵蓋新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、日本東京國立競技場及西班牙巴塞隆納機場，其中台南安平畫面特別引發討論。

國家太空中心指出，影像經美國軍方常用的「影像判讀解析力標準」驗證，確認原始解析度達1公尺，並可透過後處理技術提升至0.7公尺，清晰度與訊噪比更優於原始設計標準。從畫面中可辨識建築輪廓、道路線條與港區設施配置，展現優異城市觀測能力。

台南市長黃偉哲表示，能在福衛八號星系首波成果中占有一席之地，格外具有象徵意義。安平是台南歷史與海洋文化的重要象徵，此次由台灣自主研製衛星自561公里高空精準捕捉，不僅代表國家太空科技實力提升，也象徵台南在智慧城市與國際能見度上的躍進。

黃偉哲市長指出，未來衛星高解析度影像及紅邊波段觀測能力，可應用於農業監測、海岸環境變遷分析與生態保育，強化城市治理的科學基礎，讓科技真正走進民生。

文化局長黃雅玲表示，南瀛天文館推出「星軌任務出發—福衛八號特展」，由南瀛天文館攜手國家太空中心及國立成功大學共同策劃，透過「衛星解密」、「發展歷程」與「任務目標」等主題單元，完整介紹福衛八號研發過程與技術突破，並展示齊柏林衛星拍攝台南安平的影像成果。

展覽結合圖文說明與互動體驗，帶領民眾了解衛星如何在太空軌道精準取像，見證台灣邁向一米解析度與次米技術的重要里程碑。市府邀請市民走進南瀛天文館，從太空視角重新看見台南，也看見台灣科技的實力與未來。