春節用電無虞！　台電嘉義區強化交通醫療關鍵設施供電

▲▼ 台電嘉義區處啟動春節穩供專案，強化交通醫療關鍵設施 全力守護連假用電安全 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節假期將至，為確保返鄉、旅遊及醫療照護期間用電穩定，台電嘉義區營業處已於節前全面啟動春節穩定供電專案，針對轄內交通運輸與醫療等重要公共設施，提前完成供電安全檢視與協調作業，全面強化連假期間供電韌性。

台電嘉義區處處長許墩貴表示，春節期間人流增加，用電負載隨之提升，供電穩定除仰賴電力系統健全運作外，用戶端受電設備的妥善維護同樣關鍵。嘉義區處已由主管率第一線同仁，會同高鐵、台鐵、長庚醫院、嘉義醫院等關鍵民生用戶及其電氣負責人，逐一了解供電狀況並加強用電安全宣導，提醒落實自有設備定期檢查與保養，透過密切交流與合作，降低突發事故風險，確保春節期間交通與醫療服務不中斷。

除節前完成整備外，春節期間嘉義區處也將持續掌握轄內供電情形，並與嘉義縣、市政府及重要用戶保持密切聯繫，強化即時通報與應變協調機制。同時已完成人力、機具及搶修資源盤點與部署，連假期間24小時均有充足輪值人力待命，確保一旦發生事故，能迅速應處、縮短影響時間。

台電嘉義區處強調，將以最高標準守護春節期間用電穩定，讓民眾安心返鄉、平安過年。如遇用電異常情形，民眾可撥打1911客服專線通報，台電將即時派員處理。