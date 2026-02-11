　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

藥單開價13萬！膝傷女求診網路「骨科醫師」　匯款被勸不買了

▲林女經勸導當場醒悟過來決定放棄匯款。（圖／桃園警分局提供）

▲林姓婦人誤信網路醫師欲匯款購買藥品警方獲報趕往勸阻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名68歲林姓婦人因膝蓋受傷疼痛，於網路上認識一名骨科醫師，經對方推薦已購買兩次藥品口服塗抹，本次要求其匯款13萬元購買藥品，銀行行員擔心遭詐通報警方，當員警了解她連醫師都未看診，更無開立處方籤，驚呼太危險，萬一所購藥品內含禁藥，恐誤觸法網。林女士經勸導當場醒悟過來決定放棄匯款。

▲林姓婦人誤信網路醫師欲匯款購買藥品警方獲報趕往勸阻。（圖／桃園警分局提供）

▲林女經勸導當場醒悟過來決定放棄匯款。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所警員鐘士傑及駱耀元10日下午接獲轄內金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，請員警到場協助勸導。經瞭解被害人林女因膝蓋受傷疼痛，於網路上認識一名骨科醫師，經對方推薦已利用貨運送達購買兩次藥品口服塗抹，本次要求其匯款新台幣13萬元購買藥品。

當員警詢問她是否見過醫生本人，有無藥品處方籤？林女表示，從未見過醫師，員警驚呼未經診療、不清楚藥品成分若被有心人混以毒品等違禁成分，恐誤觸法網。林女士經勸導當場醒悟過來決定放棄匯款。

詐騙手法日益翻新，桃園警分局今年迄今已阻止詐騙案件37件，攔阻詐騙金額達新台幣4千6百餘萬元，將持續打擊查緝詐騙集團，呼籲民眾切勿輕信未經查證之訊息，共同防制詐騙案件發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！　校方慟：全力關懷家屬
「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼
2檔股「抓去關」新名單！
快訊／台中非洲豬瘟害慘全台！4官遭彈劾　市府：已拔官嚴懲
女毒蟲死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人
快訊／女毒蟲一聽被判死刑...當場腿軟癱坐椅上
快訊／陳嘉瑩毒駕撞死所長判死刑！劉家人三鞠躬淚謝：正義不會遲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

彰化逆子持鐮刀狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴國民法官審理

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

拖行派出所長奪命！女毒蟲喊：以為會鬆手　一聽遭判死腿軟癱坐椅上

騎士違規被檢舉嗆「被我抓到你就死定」　網友瘋狂自首：是我！

陳嘉瑩毒駕撞死所長判死刑！劉家人三鞠躬淚謝：正義不會遲到

春節用電大整備！台電啟動高雄專案檢測　確保交通醫療不中斷

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

彰化逆子持鐮刀狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴國民法官審理

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

拖行派出所長奪命！女毒蟲喊：以為會鬆手　一聽遭判死腿軟癱坐椅上

騎士違規被檢舉嗆「被我抓到你就死定」　網友瘋狂自首：是我！

陳嘉瑩毒駕撞死所長判死刑！劉家人三鞠躬淚謝：正義不會遲到

春節用電大整備！台電啟動高雄專案檢測　確保交通醫療不中斷

替身墜落《豆腐媽媽》持續趕拍中　周遊「後天出國」揭導演兒近況

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

日女偶像零下穿泳裝挨轟　「道歉後加碼公開拍賣」再掀議

「李四川第一天就能上手！」　朱立倫掛保證：全力支持新北起飛

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

出門總是拖拖拉拉？ 「5招」教你擺脫遲到　打造準時體質

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

和平需實力當後盾　許淑華：更先進武器讓敵人明白台灣難對付

胡凱兒台北演唱會秒殺「宣布唱進台中、高雄」　預告重現髮片畫面

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫

社會熱門新聞

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

即／女毒蟲拖行派出所長奪命　一審判死刑

即／新北市刑大遭搜索！　小隊長涉「郭哲敏洗錢案」被帶回

爆乳辣妹列隊受檢！桃園雷霆掃蕩...強勢拘捕98人

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

快訊／捲高金素梅涉貪案！　Matzka岳父遭聲押禁見

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

驚悚畫面曝！憲兵自撞分隔島翻車身亡

瞞男友出國！護照被她塗黑　下場慘了

更多熱門

相關新聞

2寶媽當車手　面交500萬代價關11個月

2寶媽當車手　面交500萬代價關11個月

2寶媽小芸（化名）因經濟狀況不佳，為了養家竟在去年5月間加入詐團擔任車手，並在同年8月向受害者收取500萬元款項，結果當場被埋伏的警方逮捕。苗栗地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處小芸有期徒刑11個月，併科罰金6萬元。

月薪10萬包吃住沒出國　求職慘囚淪人肉ATM

月薪10萬包吃住沒出國　求職慘囚淪人肉ATM

ET民調／99.5%民眾接觸過詐騙訊息　94.1%支持洪孟楷推動鞭刑

ET民調／99.5%民眾接觸過詐騙訊息　94.1%支持洪孟楷推動鞭刑

「Momo發票」中4千塊！他揪1細節：絕對詐騙

「Momo發票」中4千塊！他揪1細節：絕對詐騙

收6兩8錢金條助詐105萬　車手判關2年

收6兩8錢金條助詐105萬　車手判關2年

關鍵字：

網路購藥詐騙傷身體

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面