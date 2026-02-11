藥單開價13萬！膝傷女求診網路「骨科醫師」　匯款被勸不買了

▲林姓婦人誤信網路醫師欲匯款購買藥品警方獲報趕往勸阻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名68歲林姓婦人因膝蓋受傷疼痛，於網路上認識一名骨科醫師，經對方推薦已購買兩次藥品口服塗抹，本次要求其匯款13萬元購買藥品，銀行行員擔心遭詐通報警方，當員警了解她連醫師都未看診，更無開立處方籤，驚呼太危險，萬一所購藥品內含禁藥，恐誤觸法網。林女士經勸導當場醒悟過來決定放棄匯款。

▲林女經勸導當場醒悟過來決定放棄匯款。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所警員鐘士傑及駱耀元10日下午接獲轄內金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，請員警到場協助勸導。經瞭解被害人林女因膝蓋受傷疼痛，於網路上認識一名骨科醫師，經對方推薦已利用貨運送達購買兩次藥品口服塗抹，本次要求其匯款新台幣13萬元購買藥品。

當員警詢問她是否見過醫生本人，有無藥品處方籤？林女表示，從未見過醫師，員警驚呼未經診療、不清楚藥品成分若被有心人混以毒品等違禁成分，恐誤觸法網。林女士經勸導當場醒悟過來決定放棄匯款。

詐騙手法日益翻新，桃園警分局今年迄今已阻止詐騙案件37件，攔阻詐騙金額達新台幣4千6百餘萬元，將持續打擊查緝詐騙集團，呼籲民眾切勿輕信未經查證之訊息，共同防制詐騙案件發生。