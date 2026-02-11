　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸


▲▼民眾黨新北市三重蘆洲議員參選人陳彥廷。（圖／陳彥廷提供）

▲民眾黨新北市三重蘆洲議員參選人陳彥廷。（圖／陳彥廷提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨2026新北市三重、蘆洲議員初選，黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸意外敗給素人陳彥廷，周遂申請複查。民調執行機關世新大學民意調查中心今（11日）回函，維持民調結果，民眾黨中央委員會今核定通過提名陳彥廷參選。據了解，昨日選決會開會無做成結論後，怨氣無處宣洩的周曉芸晚間在超過900人的Line社群大肆抱怨，直指陳一看就沒準備好，「他選里長你會投他嗎？選得上嗎？」

周曉芸說，外部民調專家調查時也覺得奇怪，照理來說，5000筆電話樣本也是隨機，完成度應該跟原本一樣約3％，結果卻高達17%，「舊的樣本數成績出來我都是贏他的，只要把有問題的這5000筆拉掉之後，我就是贏對手」。

周曉芸抱怨，昨開會時，專家、現場專業人士都提出質疑，為什麼第2天打電話不是從舊的樣本數打完後，才去打新增的電話？對方說忘了。她質疑，若她今天沒有申請複查呢？「我現在是被民調公司做掉了是不是？」

周曉芸還說，黨秘書長周榆修跟她訪談時，她也直接講，若陳彥廷4年後要出來選，幫他報個量身訂做的成長班、培訓班都可以，「沒關係，我們陪你圓夢好了啦，民眾黨就是一個開放性的政黨，我們陪你圓夢」，但現在沒有時間，年底要投票，要跑行程、跟民眾黨其他候選人打新北的仗，「你是跟得上大家的步伐跟進度？你沒有準備好」。

「我說我是一個準備好的人，我已經走、走在前面，我已經開始走了，而且我穩穩地在走。」周曉芸說，她即將要往目標邁進、要走到到底，但這個人（陳彥廷）還沒有出門欸，選決會長官有沒有想過這個問題？在耗什麼？不懂有什麼難以決定的。

▲▼台灣民眾黨舉辦「肥貓監委年領逾萬業績竟掛蛋」記者會，民眾黨發言人吳怡萱率領立委黃國昌辦公室四位地方主任共同出席。四位美主任周曉芸、林子宇、陳語倢、陳怡君也將代表民眾黨參選新北市議員。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌地方服務處主任周曉芸。（圖／記者湯興漢攝）

周曉芸批評，選決會長官可能怕人家覺得在「喬事」，「但問題沒有，數據很清楚，我沒有輸他欸」；周還質疑，難道選決會不能決定他們2個人的成績嗎？她還爆料，在黨內面試評分中，她獲得8、90分，對手連40分都沒有，對方多只會回應「不清楚」、「沒有參與政治經驗」、「我想要試試看」，難道要讓一個不清楚的人跟在主席的身邊去打三蘆選戰？

周曉芸還指對手陳彥廷，只有繳黨費這點符合條件，「我沒有時間陪你玩遊戲」，陳一看就是沒準備好，「他選里長你會投他嗎？選得上嗎？我不好意思這樣說啦」，但她稱自己從頭到尾都沒有看不起對方的意思，只是質疑對方到底準備好了沒？她平常在地方上是在打仗，想想看，三蘆區有多綠啊。

周曉芸直言，選決會其實開完會就可以決定了，報告清楚在那、數據明顯有問題，外部專家都說這份報告不需要採信，「2個候選人站在你們面前，分不出來誰是已經準備好要出來打仗嗎？選不出來嗎？有這麼難決定嗎？」

周曉芸說，今天無法決定，這件事還是晾在那，民眾黨的形象、威信在哪？她還說，有很多人告訴她，「你們黨厲害捏，交個500塊就可以當候選人」，因為對手什麼事都沒做，可以當候選人？那以後誰還要幫民眾黨打天下？

對此，黃國昌下午出席「一日北高啟動記者會」受訪表示，黨有黨的規矩，就照黨的規矩走。要比較慎重跟大家說，昨天選決會結束後，因為出來回應媒體朋友的同仁沒有被授權講細節內容，在過程中，有做非常詳細的調查報告，也有給兩位參選人充分表達意見的機會，也邀請外部專家、民調執行機構回應可能出現的狀況。

黃國昌表示，今天早上世新大學書面回覆選決會，選決會也接受世新大學的結論。民眾黨是一個有制度的政黨，開大門走大路，世新該怎麼做，就按照程序嚴謹做完。

▼民眾黨主席黃國昌（左）表示尊重程序制度，三蘆區議員選舉正式提名陳彥廷參戰。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨【2026一日北高啟動記者會】11日舉行，黨主席黃國昌帶領黨內黨公職及即將參選的候選人，將在228當天挑戰20小時完成約390公里的北高一日騎行。（圖／記者湯興漢攝）

02/09 全台詐欺最新數據

雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！　校方慟：全力關懷家屬
「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼
2檔股「抓去關」新名單！
快訊／台中非洲豬瘟害慘全台！4官遭彈劾　市府：已拔官嚴懲
女毒蟲死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人
快訊／女毒蟲一聽被判死刑...當場腿軟癱坐椅上
快訊／陳嘉瑩毒駕撞死所長判死刑！劉家人三鞠躬淚謝：正義不會遲

「李四川第一天就能上手！」　朱立倫掛保證：全力支持新北起飛

和平需實力當後盾　許淑華：更先進武器讓敵人明白台灣難對付

林佳龍：感謝美眾院通過「台灣保護法案」　近日將簽台美貿易協定

「紀政姪子」民進黨25年黨員宣布退黨參選　嘆：沒派系就沒認同

快訊／台中非洲豬瘟害慘全台！4官遭彈劾　市府回應：已拔官嚴懲

侯友宜表態支持李四川！　劉和然：我全力支持一起並肩戰鬥

傅崐萁嗆絕不通過院版軍購　綠委轟：極端邪惡！為中國開台灣國防漏洞

「蔡賴大戰」敘事背後有跨境操弄痕跡　操作分工有4階段

快訊／「棒棒是強棒！」　侯友宜表態：一起全力支持李四川

替身墜落《豆腐媽媽》持續趕拍中　周遊「後天出國」揭導演兒近況

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

日女偶像零下穿泳裝挨轟　「道歉後加碼公開拍賣」再掀議

「李四川第一天就能上手！」　朱立倫掛保證：全力支持新北起飛

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

出門總是拖拖拉拉？ 「5招」教你擺脫遲到　打造準時體質

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

和平需實力當後盾　許淑華：更先進武器讓敵人明白台灣難對付

胡凱兒台北演唱會秒殺「宣布唱進台中、高雄」　預告重現髮片畫面

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

【檢舉魔人遭包圍】阿伯拍違停車輛被認出　路人怒嗆：是要選里長嗎？

民眾黨團態度大轉彎！放行院版軍購付委　綠委：驗證過去黃國昌亂搞

民眾黨團態度大轉彎！放行院版軍購付委　綠委：驗證過去黃國昌亂搞

民眾黨團今（11日）表態，民眾黨自提的軍購條例已於1月30日於立法院付委，開議就可以審查民眾黨版，但也同意政院版可以付委。對此，民進黨立委吳思瑤表示，沒有黃國昌的民眾黨團，踏出好的第一步；沒有黃國昌的立法院，應該也能有更好的新可能！「民眾黨起義來歸，那國民黨呢？」民進黨立委郭國文則直言，白黨態度180度轉變，更加驗證前民眾黨團總召黃國昌阻擋是在亂搞，如今的民眾黨團要趕進度，趕黃國昌任內怠惰不審的進度。

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

賴稱特別預算「本就每年審」　黃國昌：可能看過民眾黨版認為寫很清楚

賴稱特別預算「本就每年審」　黃國昌：可能看過民眾黨版認為寫很清楚

李四川3月投入新北市長選戰　藍小雞力挺：盼守住最大執政直轄市

李四川3月投入新北市長選戰　藍小雞力挺：盼守住最大執政直轄市

周曉芸黃國昌民眾黨2026大選2026新北議員

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

