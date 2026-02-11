陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸





▲民眾黨新北市三重蘆洲議員參選人陳彥廷。（圖／陳彥廷提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨2026新北市三重、蘆洲議員初選，黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸意外敗給素人陳彥廷，周遂申請複查。民調執行機關世新大學民意調查中心今（11日）回函，維持民調結果，民眾黨中央委員會今核定通過提名陳彥廷參選。據了解，昨日選決會開會無做成結論後，怨氣無處宣洩的周曉芸晚間在超過900人的Line社群大肆抱怨，直指陳一看就沒準備好，「他選里長你會投他嗎？選得上嗎？」

周曉芸說，外部民調專家調查時也覺得奇怪，照理來說，5000筆電話樣本也是隨機，完成度應該跟原本一樣約3％，結果卻高達17%，「舊的樣本數成績出來我都是贏他的，只要把有問題的這5000筆拉掉之後，我就是贏對手」。

周曉芸抱怨，昨開會時，專家、現場專業人士都提出質疑，為什麼第2天打電話不是從舊的樣本數打完後，才去打新增的電話？對方說忘了。她質疑，若她今天沒有申請複查呢？「我現在是被民調公司做掉了是不是？」

周曉芸還說，黨秘書長周榆修跟她訪談時，她也直接講，若陳彥廷4年後要出來選，幫他報個量身訂做的成長班、培訓班都可以，「沒關係，我們陪你圓夢好了啦，民眾黨就是一個開放性的政黨，我們陪你圓夢」，但現在沒有時間，年底要投票，要跑行程、跟民眾黨其他候選人打新北的仗，「你是跟得上大家的步伐跟進度？你沒有準備好」。

「我說我是一個準備好的人，我已經走、走在前面，我已經開始走了，而且我穩穩地在走。」周曉芸說，她即將要往目標邁進、要走到到底，但這個人（陳彥廷）還沒有出門欸，選決會長官有沒有想過這個問題？在耗什麼？不懂有什麼難以決定的。

▲民眾黨主席黃國昌地方服務處主任周曉芸。（圖／記者湯興漢攝）



周曉芸批評，選決會長官可能怕人家覺得在「喬事」，「但問題沒有，數據很清楚，我沒有輸他欸」；周還質疑，難道選決會不能決定他們2個人的成績嗎？她還爆料，在黨內面試評分中，她獲得8、90分，對手連40分都沒有，對方多只會回應「不清楚」、「沒有參與政治經驗」、「我想要試試看」，難道要讓一個不清楚的人跟在主席的身邊去打三蘆選戰？

周曉芸還指對手陳彥廷，只有繳黨費這點符合條件，「我沒有時間陪你玩遊戲」，陳一看就是沒準備好，「他選里長你會投他嗎？選得上嗎？我不好意思這樣說啦」，但她稱自己從頭到尾都沒有看不起對方的意思，只是質疑對方到底準備好了沒？她平常在地方上是在打仗，想想看，三蘆區有多綠啊。

周曉芸直言，選決會其實開完會就可以決定了，報告清楚在那、數據明顯有問題，外部專家都說這份報告不需要採信，「2個候選人站在你們面前，分不出來誰是已經準備好要出來打仗嗎？選不出來嗎？有這麼難決定嗎？」

周曉芸說，今天無法決定，這件事還是晾在那，民眾黨的形象、威信在哪？她還說，有很多人告訴她，「你們黨厲害捏，交個500塊就可以當候選人」，因為對手什麼事都沒做，可以當候選人？那以後誰還要幫民眾黨打天下？

對此，黃國昌下午出席「一日北高啟動記者會」受訪表示，黨有黨的規矩，就照黨的規矩走。要比較慎重跟大家說，昨天選決會結束後，因為出來回應媒體朋友的同仁沒有被授權講細節內容，在過程中，有做非常詳細的調查報告，也有給兩位參選人充分表達意見的機會，也邀請外部專家、民調執行機構回應可能出現的狀況。

黃國昌表示，今天早上世新大學書面回覆選決會，選決會也接受世新大學的結論。民眾黨是一個有制度的政黨，開大門走大路，世新該怎麼做，就按照程序嚴謹做完。

▼民眾黨主席黃國昌（左）表示尊重程序制度，三蘆區議員選舉正式提名陳彥廷參戰。（圖／記者湯興漢攝）

