重訓深蹲「濕一片」！高階女主管崩潰只敢穿黑褲　醫揭產後隱疾

▲一名40多歲的女高階主管，產後積極健身，沒想到在挑戰重量訓練、腹壓增加時，竟頻頻出現「漏尿」困擾。（AI示意圖／記者游瓊華製圖）



記者游瓊華／台中報導

一名40多歲的女高階主管，產後積極健身，沒想到在挑戰重量訓練、腹壓增加時，竟頻頻出現「漏尿」困擾。為了掩飾尿意，女主管長期只能穿深色衣物，甚至連最愛的淺色瑜珈褲都不敢碰，直到求助醫師後，才終於找回自信，開心直呼：「終於能穿莫蘭迪紫運動服了！」

維格醫療集團醫師林昀嬃分享，這名案例並非個案。許多女性在產後或隨著年齡增長，私密處肌肉會出現鬆弛，導致在運動、大笑或咳嗽時發生滲尿。過去這類話題多半難以啟齒，但隨著女性自主意識抬頭，越來越多人願意正視私密處保養議題。

▲林昀嬃呼應女性朋友，若有私密處問題，可透過專業諮詢與適當治療，不僅能改善生理功能，也有助重建自信。。（圖／維格醫療集團提供）



林昀嬃指出，女性常見困擾包括反覆不適、緊實度變化、氣味問題等。雖然私密保養沒有年齡門檻，但不少人因害羞而選擇隱忍，直到影響社交或親密關係才求醫。隨著醫療科技進步，私密保養也從過去「恢復期長」的手術，轉向非侵入式科技，例如個案中的女主管就是接受「閨蜜電波」等技術，不僅解決問題，過程溫和、無創且恢復期短，也讓女性民眾接受度提高。

醫療團隊也提醒，女性在評估相關療程時，應選擇具備專業背景的醫療團隊，並進行量身評估。透過專業諮詢與適當治療，不僅能改善生理功能，更有助於心理自信的重建。