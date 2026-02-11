　
婆婆問「年終領多少？」她淡回1句　一票媳婦曝反擊招數

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲人妻發文求救。（示意圖／CFP視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

過年要面對親戚的連環拷問和冷嘲熱諷，是不少人的惡夢。一名人妻表示，婆婆日前突然關心她的年終獎金金額，讓她一時不知該如何回應，當下僅淡淡回了一句「最後一天才會知道」；原PO也好奇，其他媳婦若遇到類似情況，會怎麼「有智慧地」回答，引發網友熱烈討論。

被問年終怎回答？人妻求救

一名人妻在Dcard發文，婆婆直接開口詢問年終領多少，雖然問題看似單純，卻讓人難免感到壓力，「我淡淡地回最後一天才會知道，我們事實上也是最後一天才會發」；同時，她也想知道，是否有更得體、又不傷和氣的說法，「各位媳婦，想知道妳們會如何有智慧的回覆？」

貼文曝光，網友紛紛解答，「說沒有年終，順便說景氣不好、過年急需用錢，然後跟婆婆借錢，以後她就不敢開口問了」、「我都回：媽啊妳不知道我們好可憐，完全都沒有年終...老闆都說今年沒賺錢」、「我會說跟你兒子一樣，叫他去問你老公」、「回公司快倒了，今年沒年終，婆婆我好辛苦呀」。

還有人妻透露，「我婚後第一年也被婆婆問，我說雖然沒年終但好險今年沒被裁員到，被裁員到的同事好可憐，年前失業blablabla ，順便跟婆婆說今年禮盒就從簡喔，以前交往的時候我都送水果禮盒，然後我就送一盒小餅乾，之後婆婆就沒再問過」。

屏東市一名婦人到銀行打算提領30萬，自稱讓兒子工程行發放年終獎金，行員發覺有異，隨即透過QR Code簡訊報案通知警方到場協助，雙方極力勸阻，婦人覺得可能遇到詐騙，放棄提款念頭。

年終領超差「想衝去問主管」！他愣見：同事爭取成功

同事整天耍廢「年終竟有6個月」！她領5個月氣炸

關鍵字：

婆媳關係年終獎金過年話題溝通技巧媳婦困擾

