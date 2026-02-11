　
明天回溫到周末　除夕起連5天濕涼

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天清晨仍要留意10度以下低溫，白天東北季風減弱，溫度回升，到周末小年夜都是好天氣。下周一除夕另一波東北季風影響，北部及東半部降雨增多，溫度略微下降，預計影響到初四。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，東北季風預計影響到明天清晨，西半部及宜蘭低溫12至16度，花東17度，竹苗、南投、嘉義、台南及金馬局部地區仍有10度以下機率。明天白天溫度回升，宜花回到20度，北部23度，中南部24至27度，新竹以南留意日夜溫差大，僅東半部及恆春有局部短暫雨，西半部多雲到晴。

鄭傑仁指出，周五至下周日日夜溫差大，各地晴到多雲，僅花東及恆春有零星短暫雨，中部以北及宜蘭低溫13至17度，高溫26至28度；南部及花東16至19度，高溫有30度。另外，中部以北及金馬有霧或低雲，可能影響能見度。

他表示，下周一除夕鋒面通過，另一波東北季風影響，預計持續到初四。除夕中部以北及宜蘭低溫14至17度，南部及花蓮16至18度，高溫在北部及宜蘭為20至22度，花蓮24度，南部30度。

鄭傑仁指出，除夕桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東、恆春地區及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，初二基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

今天至明天清晨東北季風影響，北部及東半部白天溫度略降，降雨機率增加。明天白天至小年夜逐漸回暖，各地晴到多雲，除夕又有一波東北季風南下，迎風面再轉濕涼。

除夕起北東連4天降溫有雨　初四轉乾迎暖陽

除夕起北東連4天降溫有雨　初四轉乾迎暖陽

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

後天清晨再一波冷空氣影響　北東轉濕冷

後天清晨再一波冷空氣影響　北東轉濕冷

